Alerta de privacidad: Detectan "software espía" de tecnología israelí preinstalado en modelos Samsung de gama media y entrada

Una creciente controversia sacude a los usuarios de la gigante surcoreana Samsung. Diversos reportes técnicos y medios especializados, entre ellos el diario As de España, han denunciado que modelos específicos de las series Galaxy A y Galaxy M incluyen una aplicación preinstalada llamada AppCloud, la cual ha sido calificada por expertos en ciberseguridad como un programa con funciones de spyware (software espía).

¿Qué es AppCloud y por qué es peligrosa?

Aunque Samsung presenta a AppCloud como una herramienta para "recomendar aplicaciones" y facilitar la configuración inicial del teléfono, las investigaciones revelan un trasfondo más invasivo. El software tiene vínculos con empresas de tecnología israelíes especializadas en la monetización de datos y el rastreo de usuarios.

Según los informes, la aplicación opera bajo las siguientes irregularidades:

Recopilación de datos sin consentimiento: Una vez configurado el terminal, el programa extrae información sobre la ubicación geográfica exacta, patrones de uso de otras aplicaciones y datos técnicos del dispositivo sin solicitar permisos adicionales.

Integración profunda en el sistema: A diferencia de una aplicación común, AppCloud está incrustada en la capa de personalización One UI de Samsung. Esto significa que el software tiene permisos de administrador, lo que le permite ejecutarse en segundo plano de forma permanente.

Resistencia al borrado: Los usuarios que han intentado eliminarla reportan que la opción de "desinstalar" está bloqueada o que la aplicación se reinstala automáticamente tras una actualización del sistema.

Modelos afectados y estrategia comercial

El foco de esta práctica se encuentra en las series Galaxy A (los modelos más vendidos de la marca) y Galaxy M. Los analistas sugieren que la inclusión de este tipo de bloatware (software de relleno) es una estrategia de Samsung para reducir el costo final de estos dispositivos de gama media y baja, vendiendo el acceso a los datos de los usuarios a terceros.

Esta revelación ha generado indignación, ya que compromete la privacidad de millones de personas que eligen estos modelos por su relación calidad-precio, pero que terminan convirtiéndose en productos de monitoreo comercial y geográfico.

¿Qué pueden hacer los usuarios?

Dado que la desinstalación convencional suele fallar, los expertos en tecnología sugieren algunas alternativas para mitigar el rastreo:

Desactivar en lugar de borrar: Si el sistema no permite eliminarla, se debe buscar en Ajustes > Aplicaciones > AppCloud y seleccionar "Desactivar" y "Forzar detención".

Revocar permisos: Quitar manualmente todos los permisos de ubicación, almacenamiento y datos móviles dentro de la configuración de la app.

Uso de herramientas externas: Usuarios avanzados han recurrido a comandos a través de una computadora (mediante ADB - Android Debug Bridge) para remover el paquete de software de raíz, aunque esto debe hacerse con precaución para no afectar la estabilidad del teléfono.

Un debate ético global

Este caso reabre el debate sobre la ética de los fabricantes de hardware que preinstalan software de terceros. Mientras que Samsung no ha emitido un comunicado oficial definitivo sobre la eliminación de AppCloud en futuras actualizaciones de 2025, la presión de los organismos de protección de datos en Europa podría obligar a la empresa a facilitar su desinstalación total para cumplir con las normativas internacionales de privacidad.