Venezuela reafirma sus derechos sobre la Guayana Esequiba a 60 años del Acuerdo de Ginebra

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, celebró, este martes, el 60° aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución mutuamente aceptable de la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba.

De acuerdo con un comunicado, Venezuela "ratifica que, en apego al mandato popular emanado del referéndum del 3 de diciembre de 2023, jamás renunciará a sus derechos y títulos históricos sobre la Guayana Esequiba, la cual ha sido, es y será parte de la integridad territorial de Venezuela".

A continuación, el texto íntegro del comunicado:

La República Bolivariana de Venezuela celebra con regocijo y fervor patriótico el 60º aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución mutuamente aceptable de la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba.

Este tratado internacional, debidamente depositado en la Organización de Naciones Unidas, sepultó la discusión sobre la validez o invalidez del Laudo Arbitral de 1899 y desarrolló la obligación de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana de poner fin a la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, mediante un arreglo práctico y mutuamente aceptable.

Durante estas seis décadas de vigencia del Acuerdo de Ginebra, Venezuela ha demostrado su absoluto compromiso con el cumplimiento de las obligaciones en él establecidas, procurando de buena fe y de manera sostenida una solución política y negociada de la controversia territorial, en estricto apego al espíritu y al texto de esos tratados internacionales.

Por su parte, desde al menos el año 2015, Guyana ha violentado y desconocido el Acuerdo de Ginebra, frustrando de mala fe los procesos de buenos oficios y procurando obtener títulos territoriales que nunca ha poseído, a través de una írrita demanda unilateral ante la Corte Internacional de Justicia, que carece de jurisdicción para dirimir esta controversia.

En el marco de la conmemoración de este 60º aniversario, la República Bolivariana de Venezuela ratifica que, en apego al mandato popular emanado del referéndum del 3 de diciembre de 2023, jamás renunciará a sus derechos y títulos históricos sobre la Guayana Esequiba, la cual ha sido, es y será parte de la integridad territorial de Venezuela.

El único camino posible para la solución de la controversia territorial es establecer definitivamente una negociación de buena fe, para hacer efectivo el arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para ambas partes al que se comprometieron en el Acuerdo de Ginebra.

¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo!