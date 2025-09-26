Venezuela acusa a Guyana de llevar un discurso "plagado de falsedades" a la Asamblea General de la ONU

26-09-25.-El Gobierno de Venezuela rechazó este miércoles la intervención del presidente de Guyana, Irfaan Ali, en la Asamblea General de Naciones Unidas, calificándola como un discurso «plagado de falsedades, manipulación y sometimiento». La respuesta estuvo a cargo del canciller Yván Gil, quien cuestionó directamente las declaraciones del mandatario guyanés.

«El presidente de Guyana vuelve a presentarse en la ONU con el mismo libreto de siempre: un discurso plagado de falsedades, manipulación y sometimiento a los intereses del imperio y de las trasnacionales», expresó Gil en un mensaje difundido en su cuenta de Telegram.

Críticas a la postura de Georgetown

El jefe de la diplomacia venezolana afirmó que Ali intenta proyectarse «como víctima cuando en realidad actúa como administrador de ExxonMobil y heredero de la tutela colonial británica».

En la misma línea, acusó a Georgetown de desconocer compromisos internacionales que regulan la controversia territorial: «Habla de ‘derecho internacional’ mientras desconoce el Acuerdo de Ginebra de 1966, entrega unilateralmente recursos en un territorio en disputa y pisotea la soberanía que dice defender. Eso sí constituye una violación de la Carta de Naciones Unidas», sostuvo Gil.

El reclamo del Esequibo ante la CIJ

Más temprano, en su discurso ante la ONU, el presidente guyanés aseguró depositar su total «confianza en la ley internacional» frente a «ataques y agresiones repetidas desde Venezuela».

Ambos países mantienen un diferendo histórico por la región del Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados administrado por Guyana y reclamado por Venezuela. El caso se encuentra actualmente en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), instancia que Caracas ha rechazado de manera reiterada. Venezuela insiste en que no reconocerá «bajo ningún concepto» un fallo de la CIJ sobre la controversia.

La disputa territorial se remonta al Laudo Arbitral de París de 1899, que otorgó el Esequibo a la entonces Guayana Británica. Décadas después, Caracas declaró inválido aquel laudo y en 1966 suscribió con Reino Unido el Acuerdo de Ginebra, el cual establecía la creación de una comisión para resolver la controversia. Aunque esa instancia no prosperó, Venezuela sostiene que dicho acuerdo sigue siendo el marco jurídico válido para dirimir el diferendo.