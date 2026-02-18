Caracas estrena gasolina súper premium a 1 dólar por litro

18-02-36.-Caracas comenzó a ofrecer esta semana gasolina de 97 octanos, una versión súper premium que se comercializa a 1 dólar por litro en un grupo limitado de estaciones de servicio. El nuevo combustible forma parte de un plan piloto que Pdvsa habría activado el lunes 16 de febrero, en un esquema de distribución restringido y aún sin anuncio oficial.



Un recorrido por varias estaciones de la capital realizado por Venevisión permitió confirmar que el suministro está disponible únicamente en seis puntos: El Hatillo, Terrazas del Club Hípico, Tamanaco, Blandín, La Floresta y Altamira. Todas se ubican en el este de la ciudad, donde tradicionalmente se concentran las modalidades premium del sistema de venta de combustibles.



Gerentes consultados en algunos de estos establecimientos señalaron que la gasolina de 97 octanos ofrece mayor rendimiento y mejor desempeño en los motores, lo que explicaría su posicionamiento como una opción de gama alta dentro del esquema actual. Sin embargo, no precisaron si el piloto se ampliará a otras zonas ni si el precio se mantendrá una vez concluida la fase de prueba.



Por ahora, la introducción del combustible premium abre un nuevo tramo en la segmentación del mercado, que ya opera con tarifas diferenciadas y modalidades de pago mixtas.



La ausencia de información oficial deja abierta la expectativa sobre el alcance y la duración del plan.







Con información de Venevisión

