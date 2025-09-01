Guyana elegirá nuevo presidente este 1 de septiembre

Irfaan Ali, presidente de Guyana Credito: Archivo-Web

01-09-25.-Guyana celebrará este lunes 1 de septiembre elecciones generales en medio de la tensión con Venezuela por la disputa por la región del Esequibo, un territorio rico en petróleo y minerales.



De los 850.000 habitantes, 750.000 están llamados a votar en estas elecciones legislativas de una sola vuelta, que coronan como presidente al candidato cuyo partido resulte vencedor. Tres aspirantes se perfilan como favoritos, incluido Irfaan Alí, quien busca la reelección.



El ganador será responsable de administrar la riqueza petrolera de este pequeño país, que vive todavía en condiciones de pobreza.



Guyana tiene las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo y cuadriplicó su presupuesto estatal. Sin embargo, tras el descubrimiento de ExxonMobil en 2015 de grandes yacimientos de petróleo en el Esequibo se generaron tensiones extremas con Venezuela, que reclama ese territorio.



Guyana tiene la tasa de crecimiento del PIB más alta de América Latina. En 2024 su tasa fue del 43,6 %.



Hay que “distinguir entre crecimiento y desarrollo, asegurar que la riqueza se traduzca en desarrollo, y no solo en carreteras e infraestructura”, aseguró Neville Bissember, profesor de derecho en la Universidad de Guyana.



Tres favoritos



Las elecciones se disputan entre seis candidatos, con tres favoritos: el presidente Irfaan Ali del Partido Progresista del Pueblo (PPP); el líder opositor Aubrey Norton (APNU, coalición Alianza para una Nueva Unidad); y el multimillonario Azruddin Mohamed, quien fundó WIN (Invertimos en la Nación) y busca romper con años de un sistema bipartidista.



Irfaan Ali centra su campaña en los logros de su gobierno, que se benefició por los nuevos ingresos petroleros. “Están votando por el futuro de este país. Están votando por nuestra soberanía, nuestra seguridad nacional. Y este voto debe proteger quiénes somos (…) lo que nos ha convertido en esta hermosa tierra de Guyana”, dijo según reseña la agencia AFP.