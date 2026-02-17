(VIDEO) Argentina: Llaman a huelga general contra reforma de Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical de Argentina, informó este lunes (16.02.2026) que convocará a una huelga general de 24 horas —sin movilizaciones— para el próximo jueves, en coincidencia con el debate en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei. Si las negociaciones se extienden, la huelga tendrá lugar el 26 de febrero.



La medida fue definida por el Consejo Directivo de la central obrera, tras conocerse la intención del oficialismo de que los diputados debatan la iniciativa esta semana. Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la CGT, dijo el domingo en una entrevista con Radio 10 que "están dadas todas las condiciones para llamar a un paro general". "Hay consensos colectivos", agregó.

El proyecto del Gobierno reduce indemnizaciones, permite pagos en especies (bienes o servicios), extiende a 12 horas la jornada laboral y limita el derecho a huelga. Los sindicatos consideran estos cambios "regresivos" y "anticonstitucionales", pero el Ejecutivo sostiene que ayudarán a reducir la informalidad, que alcanza a más del 40 por ciento del mercado, y a crear empleos al disminuir la carga impositiva al empleador.

Amplia convocatoria

Fuentes de la CGT precisaron que "como siempre, habrá libertad de acción en cada sindicato". La convocatoria, que no tendrá movilizaciones para evitar choques con las fuerzas de seguridad, se formalizará el miércoles al mediodía en una conferencia de prensa. "Va a tener una gran adhesión general y va a demostrar el descontento no solamente con este proyecto de ley, sino con el rumbo político y económico que tiene este gobierno hoy en Argentina", dijo Jerónimo.



Milei busca que la iniciativa se vote en la Cámara de Diputados tras ser aprobada por el Senado el miércoles 11 de febrero, y se promulgue antes del 1 de marzo, cuando comienza el período ordinario del Congreso. El debate de este proyecto de ley se desarrolla actualmente en sesiones extraordinarias.



A la huelga general se sumarán el sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA), que nuclea a los choferes de autobuses, la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y los sindicatos agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que incluyen camioneros, pilotos, aeronavegantes y personal marítimo y fluvial. Esto augura una paralización casi total de los servicios por 24 horas.