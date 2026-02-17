Muere Jesse Jackson, el reverendo y célebre activista estadounidense

El reverendo Jesse Jackson logra traerle comida y agua a los miembros del Colectivo de Defensa de la Embajada de Venezuela en EEUU. Credito: Twitter @JorgeGestoso

17 de febrero de 2026.- Fue confirmado el fallecimiento de Jesse Jackson, una de las figuras más destacadas de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. El colaborador de Martin Luther King expandió la presencia de los afroamericanos en la escena política estadounidense gracias a dos campañas presidenciales fallidas que allanaron el camino para la elección del primer presidente negro de Estados Unidos.



El pastor negro de 84 años falleció, después de una larga batalla contra la enfermedad de Parkinson, según anunció su familia en Instagram.



"Su inquebrantable compromiso con la justicia, la igualdad y los derechos humanos contribuyó a impulsar un movimiento global por la libertad y la dignidad", declaró la familia del pastor. "Un incansable agente de cambio, dio voz a quienes no la tenían (...) dejando una huella imborrable en la historia", añadieron.



Nacido en Estados Unidos, cuando todavía el país estaba marcado por la segregación, el reverendo Jackson participó en algunos de los episodios más significativos de la lucha por la igualdad racial en Estados Unidos.



Estuvo en Memphis con Martin Luther King en 1968 cuando el gigante de los derechos civiles fue asesinado. Permaneció en silencio, entre lágrimas, entre la multitud que celebraba la victoria de Barack Obama en 2008. Estuvo con la familia de George Floyd en 2021, después de que un veredicto histórico declarara culpable al policía blanco Derek Chauvin del asesinato del hombre afroamericano.