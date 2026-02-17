(VIDEO) ¡Y sigue llegando gente a las playas de La Guaira colmadas de temporadistas!

Para el gobernador de la entidad José Alejandro Terán, "es impresionante la cantidad de personas que han llegado a nuestro territorio".

Tras iniciarse la época carnestolenda en el estado La Guaira, sus playas y red hotelera han sido testigos de la masiva asistencia de temporadistas a esa entidad regional, en cuyos espacios los visitantes podrán disfrutar de festival deportivo y cultural sobre la arena, balnearios, ríos y montañas, para la sana recreación.

En declaraciones para Venezolana de Televisión el gobernador guaireño, José Alejandro Terán, detalló que han recibido tanta cantidad de temporadistas, que en la actualidad hay una ocupación hotelera por encima de 95 %, mientras que en playas y balnearios se acerca a 98 %.

A través de su dirección digital @josealejandro.teran, manifestó su alegría al «saber que tantas familias venezolanas siguen prefiriendo a La Guaira como su principal destino en estos Carnavales 2026. Es impresionante la cantidad de personas que han llegado a nuestro territorio activando así el Motor Turismo, y con ello nuestra economía. Prestadores de servicios, playeros, posaderos, hoteleros y más, se sienten muy contentos por la gran afluencia de temporadistas».

Al referirse al despliegue de seguridad con motivo a las fiestas carnestolendas, especificó que son más de 2.200 funcionarios y más de 200 vehículos a lo largo del litoral articulados en perfecta fusión popular, militar y policial, para la plena protección y sano disfrute de propios y temporadistas.