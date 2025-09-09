Operación Mano de Hierro frusta contrabando hacia la Guayana Esequiba

La Operación Mano de Hierro, desplegada en la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) N.° 6 Guayana, frustró importantes cargamentos de contrabando con destino a la Guayana Esequiba. El balance fue ofrecido desde el municipio Caroní, estado Bolívar, por los comandantes de la REDI Guayana y de la ZODI.

Para esta misión se movilizaron 51 Unidades de Reacción Rápida de Combate (URRA), que sumaron un total de 3.200 efectivos militares. La operación contó con un amplio apoyo interinstitucional para lograr sus objetivos.

En el operativo participaron funcionarios de organismos clave como la SUNDDE, SENIAT, SENCAMER, SUNAGRO, INSAI e INSPESCA. Este esfuerzo conjunto fue fundamental para el éxito de las intervenciones.

Entre las incautaciones más significativas se reportaron 1.400 kilogramos de embutidos y 7.500 kilogramos de arroz. Estos productos estaban destinados a su comercialización ilegal fuera del territorio nacional.

Paralelamente, la operación mantuvo su enfoque en la supresión de la minería ilegal. En el estado Roraima se destruyó un campamento minero cerca del embalse de Guri y se apprehendió a seis personas (cinco venezolanos y un brasileño).

A los sujetos se les incautó un arsenal que incluía un arma de fuego, 100 cartuchos, motobombas, turbinas de agua, 500 metros de manguera, 1.000 litros de gasolina y cuatro motos. En un patrullaje adicional en el embalse de Macagua se encontraron y destruyeron 4.000 litros de diésel, 2.000 litros de gasolina y maquinaria pesada enterrada, asestando otro duro golpe a la minería ilegal en la zona.