Mintur prevé que cerca de 7 millones de temporadistas se movilizaron para disfrutar del Carnaval

La ministra para el Turismo, Daniella Cabello, prevé que cerca de 7 millones de temporadistas se movilizaron para disfrutar del carnaval, según una nota de prensa.



Mintur precisó que durante las fiestas se desplegó un equipo de más de 400 puntos para brindar atención a los temporadistas, que "disfrutan y participan de las actividades en cada rincón de Venezuela".



Detalló que las playas del estado La Guaira son parte de los destinos más concurridos durante el carnaval. El gobernador de la entidad, José Alejandro Terán, reportó que se registró un 95 % de ocupación hotelera y una alta afluencia de personas en las playas y los balnearios.



Aseguran que en Miranda, se reporta un 94 % de hospedaje, mientras que Falcón encabeza la lista de los destinos turísticos más visitados con una proyección de ocupación superior al 90 % y 122 playas aptas.



Asimismo, en Anzoátegui, informaron de un 60 % de reservaciones, con una preferencia marcada por la oferta que incluye traslados al parque nacional Mochima.



Por otra parte, en Bolívar, en los carnavales de El Callao, se registra una afluencia de 41.700 de personas para disfrutar de las actividades culturales, que cuenta con 18 agrupaciones de calipso y la exhibición de disfraces y fantasías.