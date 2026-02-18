Gaceta Oficial 43.308 lunes 02 de febrero 2026

Gaceta Oficial 43308, lunes 2 febrero 2026.

Official Gazette 43308, Monday, February 2, 2026

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto 5238, que nombra a Luisana Melo Solórzano, como Presidenta del Instituto Nacional de Higiene RAFAEL RANGEL, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud, quien a su vez será la Presidenta del Consejo Directivo del mencionado Instituto.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE INDUSTRIAS Y COMERCIO NACIONAL

Resolución que designa a Vicmar José Mejías Mireles, como Directora General de la O????cina Atención al Ciudadano, del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional.

Resolución que designa a Gladys Patricia Gómez Méndez, como Directora General de la Consultoría Jurídica, del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, en condición de Encargada.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Resolución que designa a Juan Carlos Sierra Trujillo y Marjorie Moreno Ibarra, respectivamente, como Representantes Principal y Suplente del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, ante el Consejo Universitario de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SUSCERTE

Providencia que otorga la renovación de la acreditación a la Sociedad Mercantil DOCUMENTOS DIGITALES PSC, C.A., con Registro Único de Información Fiscal (RIF) N° J-50541585-9, como Proveedor de Servicios de Certificación Electrónica.

FUNDACITE NUEVA ESPARTA

Providencia que designa a Luz Celeste de la Rosa Figueroa, como Responsable Patrimonial de Bienes Públicos, de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Nueva Esparta (FUNDACITE NUEVA ESPARTA).

FUNDACITE ANZOÁTEGUI

Providencia que designa a Jorge Luis Roldán Vegas, como Jefe de la Unidad de Administración, de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del estado Anzoátegui (FUNDACITE ANZOÁTEGUI).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Resolución que designa a Stevenson Ramón Pedroza Gotopo, como Director General de Aseguramiento y Control de Gestión de la Red de Atención de Salud Comunal y Ambulatoria, adscrito al Viceministerio de Redes de Atención Ambulatoria de Salud, de este órgano ministerial.

Resolución que designa a Mauro José Villalobos Villalobos, como Director General (E) de Gestión para la Salud Ambulatoria Especializada, adscrita al Viceministerio de Redes de Atención Ambulatoria de Salud, del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Resolución que designa a Ronny Alexander Quintana Grimán, como Director General (E) de Gestión para la Salud Comunal, adscrito al Viceministerio de Redes de Atención Ambulatoria de Salud, de este órgano ministerial.

Resolución que designa a Karierba Xiomara Bravo Polanco, como Directora de la Maternidad Dr. José Gregorio Hernández (EL JUNQUITO), adscrito a la Dirección de Salud de Distrito Capital, dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Resolución que designa a Armando José Marín Rojas, como Director (E) de la Maternidad Concepción Palacios, adscrito a la Dirección de Salud de Distrito Capital, dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Resolución que designa a Sara Julia Maissi Sepúlveda, como Directora del Hospital Oncológico Dr. LUIS RAZETTI de Caracas, adscrito a la Dirección de Salud de Distrito Capital, dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución que ratifica la Intervención de la Contraloría Municipal del municipio Carlos Arvelo del estado Carabobo; y se designa a Arizaida Vargas de Martínez, como Contralora con carácter provisional de la Contraloría Municipal del municipio Carlos Arvelo del estado Carabobo.

Resolución que designa a Israel Jesús Villa Castro, como Contralor Provisional del estado Yaracuy.