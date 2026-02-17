Más de 1.1 millones de venezolanos han retornado con la Gran Misión Vuelta a la Patria

En una nueva jornada de amor y reunificación familiar, un grupo de connacionales provenientes de los Estados Unidos arribó este lunes 16 de febrero de 2026 al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira. El retorno de estos ciudadanos se hace efectivo a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa bandera del Gobierno Bolivariano diseñado para facilitar el regreso voluntario, gratuito y seguro de los venezolanos que se encontraban en el exterior y que han decidido reinsertarse en la vida productiva y social de su país de origen.

Este nuevo vuelo se suma a una estadística sin precedentes en la región. Según cifras oficiales actualizadas a la fecha, más de un millón 100 mil venezolanos han sido beneficiados por esta política de Estado desde su creación. El proceso garantiza condiciones dignas de traslado y un protocolo de recepción que incluye atención médica inmediata, asesoría legal y la vinculación con los programas de protección social de la Revolución Bolivariana para asegurar una transición estable hacia sus comunidades de destino.