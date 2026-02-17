Primer ministro de Qatar llega a Venezuela en visita oficial

Primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani llega a Venezuela

17 de febrero de 2026.- En un esfuerzo por consolidar la cooperación bilateral y la diplomacia de paz, el canciller de Venezuela, Yván Gil, recibió al primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. El alto funcionario qatarí arribó al país en una visita oficial destinada a profundizar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.



El recibimiento, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en el estado La Guaira, se llevó a cabo con los honores correspondientes, incluyendo la alfombra roja y la formación de paradas militares. Se prevé que, tras la llegada de Al Thani, el primer ministro mantenga reuniones de trabajo con las máximas autoridades del Gobierno venezolano.



Esta visita de alto nivel se produce luego de que, en abril de 2025, una delegación venezolana encabezada por la ahora presidenta encargada del país suramericano, Delcy Rodríguez, llegara a Doha, capital de Qatar. En aquella ocasión, el Gobierno Bolivariano buscó consolidar la cooperación en áreas de producción, comercio, turismo y tecnología, bajo la visión de un mundo multipolar.



La misión diplomática, que siguió a una jornada de trabajo en China, sentó las bases para el intercambio tecnológico y comercial que podría ser profundizado con la llegada del primer ministro qatarí a Venezuela.



Recientemente, Rodríguez recibió en el salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores las cartas credenciales del embajador extraordinario y plenipotenciario del Estado de Qatar, Salman Nabit Mubarak Abdullah Al-Khulaifi, en el mismo acto que recibió las del embajador de la República Italiana, Giovanni Umberto De Vito, y consolidó la hermandad con Nicaragua mediante el encuentro con su embajadora designada, Valezka Fiorella López Herrera.



El fortalecimiento de los nexos entre Venezuela y Qatar tiene sus raíces en el 24 de mayo de 1973, fecha en la que establecieron relaciones diplomáticas formales. Este vínculo recibió un impulso determinante a partir de 1999 bajo la gestión del comandante Hugo Chávez, consolidando una agenda común que en la actualidad abarca sectores estratégicos como la agricultura, el comercio y las inversiones.



El recibimiento de las credenciales del embajador qatarí en Caracas, capital venezoelana, así como la llegada de este martes de Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ratifica la alianza establecida entre los Gobiernos de ambas países, siguiendo la hoja de ruta trazada por el presidente Nicolás Maduro Moros para potenciar áreas clave como la energía y el turismo.



Adicional a las relaciones en esos ámbitos, «el Emir de Qatar y su primer ministro acompañaron los esfuerzos internacionales para obtener la fe de vida del presidente Constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la Primera Dama, Cilia Flores, quienes fueron secuestrados en clara violación de la inmunidad de Estado que protege a los mandatarios», según señaló un comunicado oficial emitido por el Ejecutivo venezolano tras los hechos ocurridos el pasado 3 de enero.



La madrugada de esa fecha, fuerzas militares estadounidenses bombardearon Caracas, y varias zonas de los estados Aragua, Miranda y La Guaira, una agresión que dejó un saldo de más de 100 personas fallecidas, entre civiles y militares, y un número mayor de heridos, además del secuestro de la pareja presidencial.