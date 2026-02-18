EEUU e Irán alcanzan un entendimiento sobre principios claves

En declaraciones a la televisión iraní, el jefe de la diplomacia persa señaló que en esta etapa se presentaron nuevas ideas y se registraron avances significativos en comparación con la sesión previa, aunque reconoció que aún persisten diferencias que requieren tiempo para acercar posiciones.

El camino iniciado podría conducir a un acuerdo, afirmó Araghchi, al subrayar que ambas partes trabajan ahora en el intercambio de borradores para un posible documento final. No obstante, advirtió que la fase de redacción suele ser más compleja y que ello no implica la inminencia de un pacto, cito PL.

Postura de Teherán en favor del uso pacífico de la energía nuclear

El canciller precisó que todavía no se ha fijado fecha para la próxima ronda de negociaciones.

En paralelo, durante su intervención ante la Conferencia de Desarme en Ginebra, Araghchi alertó sobre el deterioro del derecho internacional y la escalada de conflictos armados, factores que contribuyen a un escenario de inestabilidad global.

Asimismo, reiteró la postura de Teherán en favor del uso pacífico de la energía nuclear y defendió el compromiso de su país con el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP). En ese contexto, señaló que Estados Unidos ha adoptado posturas que, a su juicio, afectan la credibilidad del instrumento internacional.

«Aún queda mucho trabajo por hacer"

Las conversaciones, realizadas en la embajada de Omán en esta ciudad suiza, contaron con la mediación del ministro omaní de Relaciones Exteriores, Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi. Steve Witkoff, enviado especial del presidente de Estados Unidos, y Jared Kushner, representaron a Washington en las negociaciones.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Seyed Abbas Araghchi, encabezó una delegación «diplomática y especializada» en las conversaciones. Albusaidi publicó en la red social X que las conversaciones de hoy concluyeron con un buen avance en lo que respeta a identificar objetivos en común y asuntos técnicos relevantes. También añadió que «aún queda mucho trabajo por hacer, y las partes se fueron teniendo claros los próximos pasos antes de la próxima reunión».

Después de las conversaciones, Araghchi dijo a medios iraníes que las conversaciones tuvieron lugar en una atmósfera más «constructiva», en comparación con la ronda anterior en Omán. «Se propusieron diferentes ideas y se debatieron seriamente y al final logramos llegar a un acuerdo general sobre una serie de principios rectores, con base en los cuales avanzaremos de ahora en adelante y presentaremos el texto de un posible acuerdo», indicó, reseñó Xinhua.

Después de que comenzaron las conversaciones, Irán anunció un cierre temporal en partes del estrecho de Ormuz para cumplir con los principios de seguridad y navegación durante su ejercicio con munición real «Control inteligente del estrecho de Ormuz».

La primera ronda de conversaciones en Mascate, Omán, el 6 de febrero de este año fue descrita por ambas partes como un «buen inicio», pero no se han logrado grandes avances visibles.