Principal
Secciones
Foro
Nosotros
Colabora
Publicidad
Actualidad
Anti-imperialismo
Anti-corrupción
Ciencia y tecnología
Cívico Militar
Cultura
DDHH / contra la Impunidad
Deportes
Desarrollo Endógeno
Pachamama
Economía
Educación
Energía y Petróleo
Ideología
Internacionales
Lucha Campesina
Medios
Medios Alternativos
Misiones
Oposición
Poder Popular
Regionales
Trabajadores
Venezuela en el Exterior
Principal
/
Actualidad
CARICATURA: Alí
Por:
Marquitos
|
Miércoles, 18/02/2026 09:12 AM
|
Versión para imprimir
Los Destrazos
Credito: Marquitos
CARACAS/18/02/2026.-
Esta nota ha sido leída aproximadamente
255
veces.
Recomienda esta nota en las redes sociales:
Noticias Recientes:
(VIDEO) Aterrizó en Venezuela el primer vuelo de Air Europa desde finales de noviembre
Venezuela brilla como las ocho estrellas: un llamado a la unidad y la integridad nacional
Mintur prevé que cerca de 7 millones de temporadistas se movilizaron para disfrutar del Carnaval
Canadá lanza millonario plan de defensa para reducir dependencia de EE. UU.
INAMEH reporta cielo con nubosidad parcial se prevé en gran parte del territorio nacional
EEUU e Irán alcanzan un entendimiento sobre principios claves
(VIDEO) 11 muertos en nuevos ataques de EEUU contra tres supuestas narcolanchas
Caracas estrena gasolina súper premium a 1 dólar por litro
(VIDEO) Incertidumbre consular: Embajada de Venezuela en Honduras cierra sus puertas y deja a miles de migrantes a la deriva
Justicia de EEUU posterga segunda audiencia de Nicolás Maduro para el 26 de marzo
Presidenta (e) Delcy Rodríguez plantea a Guyana "negociación de buena fe" sobre el Esequibo
Luis Motta Domínguez vuelve al Ejecutivo: Asume como Viceministerio de Seguimiento a la Gestión de Gobierno
(VIDEO) "Políticamente tiene que decirlo": Trump reacciona al respaldo de Delcy Rodríguez a Maduro como presidente de Venezuela
Transparencia Venezuela reitera solicitud de información sobre contratos energéticos otorgados a empresas
(VIDEO) "Absoluto irrespeto a las normas que rigen nuestros 44 parques": Valentina Quintero denuncia colapso ambiental en Morrocoy
Gaceta Oficial 43.308 lunes 02 de febrero 2026
Estados Unidos
Miles de directores ejecutivos acaban de admitir que la IA no tuvo impacto en el empleo ni la productividad
Estados Unidos: Tricia McLaughlin portavoz del DHS que se convirtió en el rostro de la política migratoria de Trump renuncia
En La Guaira
Cientos de temporadistas visitan el Complejo Venetur Los Caracas
Congreso de Perú destituye al Presidente José Jerí
Bitcoin sufrió una caída que borró miles de millones de dólares en capitalización de mercado
Primer ministro de Qatar llega a Venezuela en visita oficial
Irán cierra el estratégico estrecho de Ormuz por ejercicios navales
Muere Jesse Jackson, el reverendo y célebre activista estadounidense
Realizaron Marcha de los Claveles en Caracas honrando a Alí Primera
INTT activa jornada masiva de actualización de datos en seis estados
Maurel & Prom espera reiniciar pronto exportación de petróleo venezolano: Está lista para la siguiente fase de desarrollo
Más de 1.1 millones de venezolanos han retornado con la Gran Misión Vuelta a la Patria
Díaz-Canel denuncia el «intento brutal» de EEUU de «asfixiar energéticamente» al pueblo cubano
Datanálisis proyecta un crecimiento del 13% para la economía venezolana en 2026
(VIDEO) ¡Y sigue llegando gente a las playas de La Guaira colmadas de temporadistas!
(VIDEO) Argentina: Llaman a huelga general contra reforma de Milei
INAMEH reporta cielo con nubosidad parcial se prevé en la mayor parte del territorio nacional
Trump responde si consideraría una operación contra Cuba, similar al secuestro de Maduro
(VIDEO) Lionel Richie y JackieChan cantan en la gala del Festival de la Primavera China 2026
(VIDEO) Ucrania recupera más de 200 km² de territorio en cinco días
Un año de cárcel para español que insultó y humilló a trabajador venezolano por su origen
Funcionarios de la PNB intentan frenar protesta de familiares de presos políticos en Zona 7
Arribó este lunes a Venezuela un avión con 110 migrantes repatriados desde EEUU
Presidente interino de Perú a un paso de la destitución: el Congreso define este martes su futuro
Comparte en las redes sociales
Síguenos en Facebook y Twitter
Síguenos en Twitter
Notas relacionadas
Otras noticias sobre el tema
Caricaturas y Humor en Aporrea.org
CARICATURA: Garras a la obra
CARICATURA: "Ni tantito así''
CARICATURA: Marícory, Trump, la chapita y el biyuyo
CARICATURA: Los destrazos
CARICATURA: Marcianitos
CARICATURA: Los destrazos
CARICATURA: bestias, lo que dije fue la primera piedra
CARICATURA: Disfraz del Tío Sam
CARICATURA: Por más que nos revelemos somos piezas útiles del sistema
CARICATURA:
Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Caricaturas y Humor en Aporrea.org
(VIDEO) Aterrizó en Venezuela el primer vuelo de Air Europa desde finales de noviembre
Venezuela brilla como las ocho estrellas: un llamado a la unidad y la integridad nacional
Mintur prevé que cerca de 7 millones de temporadistas se movilizaron para disfrutar del Carnaval
INAMEH reporta cielo con nubosidad parcial se prevé en gran parte del territorio nacional
Luis Motta Domínguez vuelve al Ejecutivo: Asume como Viceministerio de Seguimiento a la Gestión de Gobierno
Revise noticias similares en la sección:
Actualidad