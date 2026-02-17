Cientos de temporadistas visitan el Complejo Venetur Los Caracas

Caracas, 17 de febrero de 2026.- Instalaciones modernas, áreas confortables, gastronomía, recreación y más disfrutan los visitantes del Complejo Venetur Los Caracas ubicado en el estado La Guaira, en estos Carnavales por la Paz 2026. Cientos de turistas venidos de distintas partes del país, colman los diferentes espacios que dispone la Ciudad Vacacional, informó Prensa Mintur.

Uno de los mayores atractivos del complejo es su piscina de agua salada, El Botuco, la más grande de Venezuela y la segunda de Latinoamérica. Niños, niñas, jóvenes y adultos, se zambullen con alegría en sus cálidas aguas, como uno de los puntos favoritos del lugar. En estos espacios también disfrutan de vestuarios modernos, restaurantes, seguridad permanente y acceso directo a la playa y el río, garantizando una experiencia completa de descanso y diversión.

Usuarios coincidieron en resaltar el excelente servicio, las instalaciones recuperadas por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, gobierno regional y estadal, y la divertida programación para esta temporada carnestolenda. Además, el complejo dispone de cabañas y cápsulas inteligentes para el hospedaje, así como también, canchas para la práctica del Padel y fútbol.