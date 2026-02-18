(VIDEO) "Políticamente tiene que decirlo": Trump reacciona al respaldo de Delcy Rodríguez a Maduro como presidente de Venezuela

18-02-26.-El presidente de EE. UU., Donald Trump, restó importancia a las recientes declaraciones de Delcy Rodríguez, quien ratificó su lealtad a Nicolás Maduro tras la captura del exmandatario.El presidente estadounidense analizó la postura de la funcionaria venezolana durante un intercambio con la prensa, sugiriendo que sus palabras obedecen a una estrategia de supervivencia. «Creo que probablemente tiene que decir eso. Creo que, políticamente, quizá tiene que decirlo».“Políticamente quizá tiene que decirlo, pero ella no cree eso”, afirmó Trump al ser consultado sobre el video donde Rodríguez desmiente una supuesta transición.El mandatario considera que estas expresiones públicas no reflejan necesariamente la convicción personal de los altos mandos que aún permanecen en Caracas.Trump sostiene que el entorno cercano al chavismo enfrenta presiones internas que los obligan a mantener un discurso de unidad frente a las cámaras de televisión.“Mucha gente dice cosas que no siente cuando tiene una pistola en la cabeza”, añadió el líder republicano para ilustrar la situación del poder en Venezuela.El jefe de la Casa Blanca mantiene su política de presión máxima mientras observa los movimientos de los actores que intentan reorganizar el mando ejecutivo en el país.Las declaraciones de Rodríguez surgieron como respuesta a los rumores sobre una posible negociación con Washington tras la salida estrepitosa de Maduro del Palacio de Miraflores.Trump prefiere enfocarse en los resultados concretos de su administración y en la estabilización de la región, restando peso a la retórica oficialista emitida desde los medios estatales.“Ella es una persona inteligente y sabe exactamente lo que está pasando”, concluyó el presidente al finalizar su intervención sobre el panorama político venezolano.Esta visión sugiere que el gobierno de los Estados Unidos espera nuevos movimientos internos que contradigan las promesas de fidelidad absoluta hechas por la vicepresidencia.