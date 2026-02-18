Trump tilda a Cuba de “nación fallida” y mantiene opción militar mientras el bloqueo agrava la crisis humanitaria

Veremos cómo resulta todo, pero Cuba y nosotros estamos en conversaciones. Mientras tanto, hay un embargo. No hay petróleo. No hay dinero. No hay nada”. Credito: Agencias

El lunes, el presidente Trump se refirió a Cuba como una "nación fallida" y se negó a descartar una acción militar destinada a derrocar a su Gobierno. Trump habló con la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One.

Presidente Donald Trump: "Definitivamente deberían llegar a un acuerdo, porque realmente es una amenaza humanitaria. […] Veremos cómo resulta todo, pero Cuba y nosotros estamos en conversaciones. Mientras tanto, hay un embargo. No hay petróleo. No hay dinero. No hay nada".

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba respondió a las declaraciones de Trump y escribió: "Es frecuente que los funcionarios y el personal diplomático estadounidense afirmen que la agresión de Estados Unidos no es responsable de las dificultades en Cuba. Parece que no oyen a su presidente". El bloqueo de combustible impuesto por el Gobierno de Trump ha desencadenado una grave crisis humanitaria y económica en Cuba, lo que agrava el impacto del embargo económico impuesto por Estados Unidos desde 1962. El lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de España dijo que utilizará los canales de las Naciones Unidas para enviar ayuda humanitaria a Cuba. El anuncio se produjo un día después de que activistas se manifestaran frente a la Embajada de Cuba en la Ciudad de México para expresar su solidaridad con el pueblo cubano y protestar contra el bloqueo estadounidense.

La representante de la Asociación de Cubanos Residentes en México "José Martí", *Ivón Guerra manifestó: "Ante esta arremetida que pretende dejar a Cuba sin energía para sus hospitales, sin combustible para sus ambulancias, sin recursos para llevar los alimentos a la mesa de la familia, la solidaridad entre los pueblos se está erigiendo hoy como el antídoto más poderoso contra el bloqueo, porque mientras el Gobierno de Estados Unidos impone sanciones y castigos, los gobiernos y pueblos dignos, como el de México, responden con hermandad".

*Portavoz de la Solidaridad: Es una de las caras visibles en la organización de campañas de acopio y solidaridad con la isla frente al endurecimiento del bloqueo estadounidense.

Recientemente ha liderado convocatorias en la Ciudad de México, específicamente en el Zócalo y frente a la Embajada de Cuba, para recolectar ayuda humanitaria (alimentos y recursos) destinada a paliar la crisis energética bajo el lema de que la hermandad entre los pueblos es el "antídoto" contra las sanciones.

Trabaja en coordinación con la comunidad de cubanos en el exterior para canalizar el apoyo logístico hacia el gobierno de Miguel Díaz-Canel en momentos de desabastecimiento crítico de combustible.