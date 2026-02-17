Díaz-Canel denuncia el «intento brutal» de EEUU de «asfixiar energéticamente» al pueblo cubano

Trump dijo que no cree necesaria una intervención militar en la isla, pero volvió a amenazar a las autoridades, instándolas a alcanzar "absolutamente" un acuerdo con Washington.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha denunciado el «intento brutal» de EEUU de «asfixiar energéticamente» al pueblo de su país y ha agradecido a los dirigentes africanos por rechazar esta presión sobre la isla.

«Agradecemos la aprobación por los mandatarios africanos de la resolución de condena al bloqueo de Estados Unidos, que volvió a reclamar la exclusión de Cuba de la unilateral Lista de Estados patrocinadores del terrorismo», escribió el mandatario en X.

«Su valor es mayor en estos tiempos de intento brutal de EE.UU. de asfixiar energéticamente a todo nuestro pueblo», agregó.

El domingo, la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana aprobó, por 17.ª ocasión consecutiva, una resolución que condena el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba. El documento adoptado incluye el llamado explícito del organismo africano a retirar a la nación caribeña de la unilateral e injustificada lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, subrayando el carácter arbitrario de dicha designación.

Por su parte, el mandatario estadounidense, Donald Trump, expresó este lunes que realizar en Cuba una operación similar a la que culminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro en Caracas no es «necesario».

«No sería una operación muy difícil, como puedes imaginar, pero no creo que sea necesario», comentó a los periodistas a bordo del Air Force One, luego de que le preguntaran si consideraría una intervención militar en la isla de no llegar a un acuerdo, refiere RT.

En este sentido, volvió a amenazar a las autoridades, instándolas a alcanzar «absolutamente» un acuerdo con Washington.

El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declaraba la «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales», como Hamás y Hezbolá, y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China.

Seguidamente, anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen a contravía de la orden ejecutiva de la Casa Blanca.