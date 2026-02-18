Caso Kalinina Ortega: Armando Ricci Degiosti fue imputado por haber incurrido en los delitos de homicidio calificado por motivo fútil

Tras habérsele comprobado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, su responsabilidad en el homicidio de la periodista Kalinina Ortega en el año 2016, el titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, anunció que Armando Ricci Degiosti, fue imputado y privado de libertad.

Los detalles de tal medida judicial fueron publicados en la dirección digital @mpublicove, mediante la cual se especifica que Ricci Degiosti fue imputado por haber incurrido en los delitos de homicidio calificado por motivo fútil. «Dicho delincuente asesinó a la periodista Kalinina Ortega en el año 2016, aprovechándose de la confianza y vulnerabilidad de la víctima, ya que realizaba labores de jardinería en su vivienda, arrebatándole la vida y sepultándola en el jardín de su residencia».

La víctima, de 81 años de edad, en septiembre de 2016 fue vista por última vez por su hermana Karelia. En ese encuentro quedaron de acuerdo en verse al siguiente día. Sin embargo, más nunca logró verla y un mes después, el 11 de octubre, fue reportada como persona desaparecida.

En marzo de 2022, habían transcurrido (5) años y cuatro (4) meses desde que se notificó la desaparición de la periodista. A pesar del paso de los años, sus vecinos de la avenida Fernando Peñalver, parroquia San Bernardino, nunca observaron movimiento policial en la zona, por lo que llamó la atención la presencia de las autoridades en el mes de febrero de 2022, cuando en la casa identificada con el número 19, fueron encontrados restos óseos.

El hallazgo motivó a reactivar el caso el 26 de febrero, luego de que un perro escarbara en el patio de la vivienda propiedad de Kalinina y descubriera la osamenta.

Transcurrido casi una década, la División de Investigaciones de Homicidios del CICPC determinó que quien acabó con su existencia, fue un septuagenario, Armando Ricci Degiosti.

Sobre este caso, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, detalló en su dirección digital @douglasricovzla, que Armando Ricci Degiosti, «valiéndose de la amistad con la víctima y sus labores como jardinero, se quedaba en dicha vivienda, y el día del hecho sostuvieron una fuerte discusión, la cual se tornó agresiva y el detenido tomó una botella vacía y le propinó un fuerte golpe a la fémina, dejándola sin vida, para luego envolver el cadáver en sábanas, cavando un hueco en la parte posterior de la vivienda, para posteriormente sepultarla con tierra y colocarle una mata frutal encima para que no fuera localizada».

Los restos óseos de la periodista Kalinina fueron sepultados el 16 de marzo, con cuyo acto quedó finalizada una de las fases del lamentable caso que durante más de cinco (5) años giró en torno al desconocido paradero de la comunicadora social.