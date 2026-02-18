Venezuela brilla como las ocho estrellas: un llamado a la unidad y la integridad nacional

Este martes, 17 de febrero, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, reafirmó la visión de una Venezuela "completa, unida e íntegra", en un emotivo mensaje a través de su canal de Telegram. Rodríguez destacó que el país brilla con la fuerza de las ocho estrellas que simbolizan su historia y representan un territorio legítimo e irrenunciable.

"Venezuela Toda, la que brilla como las 8 estrellas que reivindican nuestra historia. Cada una representa este territorio legítimo, un derecho irrenunciable. Esa es la Venezuela que llevamos en el alma: completa, unida e íntegra; heredera de nuestras glorias libertadoras", expresó Rodríguez, subrayando la importancia de la unidad nacional en tiempos de desafíos.

La declaración coincide con la conmemoración de los 60 años de la firma del Acuerdo de Ginebra, un documento que Venezuela reconoce como el único instrumento jurídico válido y vigente para abordar la controversia territorial con Guyana. Este acuerdo, suscrito el 17 de febrero de 1966, establece un marco diplomático para atender el despojo fraudulento cometido contra Venezuela mediante el laudo arbitral de París de 1899, impuesto por potencias extranjeras.

Rodríguez reafirmó que el Acuerdo de Ginebra representa un compromiso con el diálogo y la paz, enfatizando que la historia de Venezuela está marcada por luchas y conquistas que deben ser defendidas con firmeza. La presidenta hizo un llamado a la ciudadanía para que se una en torno a estos principios, recordando que la integridad territorial es un derecho fundamental que no se puede negociar.

En este contexto de reafirmación nacional, la presidenta instó a todos los venezolanos a mantenerse firmes en la defensa de su patria, resaltando que la unidad es la clave para enfrentar los retos que se presentan. Con una voz decidida, Rodríguez invita a la nación a seguir construyendo un futuro brillante y solidario, en el que cada estrella brille con fuerza en el firmamento de la historia venezolana.