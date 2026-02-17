Miles de directores ejecutivos acaban de admitir que la IA no tuvo impacto en el empleo ni la productividad

Y esto ha llevado a los economistas a resucitar una paradoja de hace 40 años.

17 de febrero de 2026.-En 1987, el economista y premio Nobel Robert Solow hizo una cruda observación sobre el estancamiento de la evolución de la era de la información: tras la llegada de los transistores, microprocesadores, circuitos integrados y chips de memoria en la década de 1960, economistas y empresas esperaban que estas nuevas tecnologías revolucionaran los lugares de trabajo y provocaran un aumento repentino de la productividad, informó Fortuna.com.

En cambio, el crecimiento de la productividad se desaceleró, pasando del 2,9 % entre 1948 y 1973 al 1,1 % después de 1973. De hecho, las computadoras modernas producían en ocasiones demasiada información, generando informes extremadamente detallados e imprimiéndolos en montones de papel. Lo que prometía ser un auge de la productividad laboral resultó ser un fracaso durante varios años.

Este resultado inesperado se conoció como la paradoja de la productividad de Solow, gracias a la observación del fenómeno por parte del economista. "La era de la informática se puede ver en todas partes, menos en las estadísticas de productividad", escribió Solow en un artículo de la revista New York Times Book Review en 1987.

Nuevos datos sobre cómo los altos ejecutivos utilizan, o no, la IA muestran que la historia se repite, lo que complica las promesas similares que hicieron economistas y fundadores de grandes tecnológicas sobre el impacto de la tecnología en el entorno laboral y la economía.

A pesar de que 374 empresas del S&P 500 mencionaron la IA en sus presentaciones de resultados —la mayoría de las cuales afirmaron que la implementación de la tecnología en la empresa fue totalmente positiva—, según un análisis del Financial Times de septiembre de 2024 a 2025, estas adopciones positivas no se están reflejando en aumentos de productividad más amplios.

Un estudio publicado este mes por la Oficina Nacional de Investigación Económica reveló que, entre 6.000 directores ejecutivos, directores financieros y otros ejecutivos de empresas que respondieron a diversas encuestas de perspectivas empresariales en EE. UU., Reino Unido, Alemania y Australia, la gran mayoría percibe poco impacto de la IA en sus operaciones. Si bien aproximadamente dos tercios de los ejecutivos informaron usar IA, este uso ascendió a solo 1,5 horas semanales, y el 25 % de los encuestados declaró no usar IA en absoluto en el lugar de trabajo.

Casi el 90 % de las empresas afirmó que la IA no ha tenido impacto en el empleo ni en la productividad en los últimos tres años, según la investigación. Sin embargo, las expectativas de las empresas sobre el impacto de la IA en el lugar de trabajo y la economía se mantuvieron sustanciales: los ejecutivos también pronosticaron que la IA aumentará la productividad en un 1,4 % y la producción en un 0,8 % durante los próximos tres años.

Si bien las empresas esperaban una reducción del 0,7 % en el empleo durante este período, los empleados encuestados experimentaron un aumento del 0,5 % en el empleo.