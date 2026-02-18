Luis Motta Domínguez vuelve al Ejecutivo: Asume como Viceministerio de Seguimiento a la Gestión de Gobierno

Luis Motta Domínguez Credito: Archivo-Web

18-02-26.-El Gobierno nacional oficializó el regreso de Luis Motta Domínguez al tren ministerial tras su nombramiento como viceministro de Seguimiento a la Gestión de Gobierno.



Un decreto publicado el pasado 9 de febrero formalizó su incorporación al equipo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en medio de una reestructuración estatal.



Esta nueva función convierte al exministro de Energía Eléctrica en una pieza estratégica para liquidar entes descentralizados y centralizar el control administrativo.



Motta Domínguez vuelve a la escena pública aunque el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene sobre él una recompensa de cinco millones de dólares.



Washington ofrece esta suma desde el año 2020 por información que permita capturar o condenar al funcionario bajo cargos de corrupción y lavado de activos.



La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) incluyó su nombre en la lista de sancionados en 2019 debido a supuestas irregularidades en el sistema eléctrico.



La justicia estadounidense también acusó al militar ante la Corte del Distrito Sur de Florida por presunta conspiración para blanquear capitales obtenidos ilícitamente.



El mismo Motta Domínguez respondió a las presiones del país norteamericano con mensajes directos en sus redes sociales para rechazar cualquier negociación con las autoridades extranjeras, reseñó El Nacional.



“Lean bien yanquis. No negocio. No me vendo. No quebrarán mi moral”, exclamó Motta Domínguez en una publicación que reafirmaba su postura frente a los señalamientos.



El actual viceministro dirigió Corpoelec entre los años 2015 y 2019, período marcado por fuertes críticas internacionales hacia su desempeño al frente de la estatal.



La designación actual ocurre mientras el Ejecutivo venezolano busca consolidar su estructura interna mediante la disolución masiva de fundaciones gubernamentales.





