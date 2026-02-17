Datanálisis proyecta un crecimiento del 13% para la economía venezolana en 2026

El economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, ajustó al alza sus proyecciones sobre el desempeño financiero del país para 2026. El experto estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) experimentará un incremento del 13% y el consumo presentará un alza cercana al 16%.

Sin embargo, el analista aclaró a través de sus redes sociales que «no será un crecimiento parejo». Según su visión, el mercado experimentará una dinámica «en forma de K: algunos sectores despegan con fuerza mientras otros entran en zona de riesgo».

Él sostiene que el sector energético actuará como «el gran motor» de este proceso, donde el petróleo y el gas encabezarán la expansión nacional. Bajo esta premisa, la recuperación del «sector eléctrico (con una potencial privatización) será la condición indispensable para sostenerla».

León aseveró con contundencia que sin lograr una verdadera estabilidad energética, simplemente «no hay crecimiento posible» para la nación. Él considera que un flujo mayor de divisas generará un estímulo directo en servicios, tecnología, banca, construcción y alimentos.

«No todos reaccionarán a la misma velocidad, pero todos sentirán el impulso», añadió el experto respecto al efecto derrame de la actividad económica. Él advirtió que las industrias que evitaron realizar ajustes de competitividad enfrentarán ahora una presión real y constante.

El presidente de Datanálisis manifestó que una economía petrolera en plena fase de expansión «suele traer apreciación cambiaria y mayor volumen de importaciones». Este fenómeno vendrá acompañado inevitablemente de una «mayor competencia» para los productores locales.

Los sectores intensivos en mano de obra «también enfrentarán tensión», según explicó el economista, debido a un entorno donde los costos laborales subirán significativamente. Él vaticina que este escenario obligará a las empresas a revisar sus estructuras de costos.

Finalmente, el especialista expresó que, tras muchos años de estancamiento, la palabra clave para los empresarios «vuelve a ser productividad». Destacó que en esta etapa no bastará con la bonanza general, pues «la pregunta es quién está preparado para crecer con ella».