"Me encantó el video de tortura": Destituyen a sultán de Dubái, Ahmed bin Sulayem, tras revelarse correos explícitos con Epstein

DP World, una empresa de logística global propiedad de Emiratos Árabes Unidos (EAU), anunció el viernes que ha sustituido a Sultan Ahmed bin Sulayem como su presidente y director ejecutivo tras un intenso escrutinio por su amistad con el depredador sexual Jeffrey Epstein, reporta Middle East Eye.

Tras conocerse los vínculos de bin Sulayem con el multimillonario estadounidense, los socios financieros de DP World suspendieron sus inversiones. El fondo de pensiones canadiense La Caisse de Quebec, que posee una participación del 45 % en DP World Canadá, declaró que pausaría sus inversiones hasta que la compañía tome las "medidas necesarias". Por su parte, British International Investment (BII), la agencia de financiación para el desarrollo del Reino Unido, también congeló futuros desembolsos de capital.

Según un comunicado oficial, el empresario emiratí bin Sulayem, de 71 años, que se desempeñó como presidente de la empresa desde 2007 y director ejecutivo desde 2016, ha presentado su renuncia. Por lo tanto, el Consejo de Administración ha designado a Essa Kazim como nuevo presidente, y a Yuvraj Narayan como director ejecutivo del grupo.

Núcleo de la relación entre Sulayem y Epstein

Los archivos desclasificados recientemente por el Departamento de Justicia de EE.UU. revelan que el líder empresarial del gigante logístico DP World intercambió mensajes íntimos y sin reservas con Epstein.

La correspondencia entre ellos abarca desde 2007 hasta semanas antes de la muerte del financiero en agosto de 2019. Entre los datos publicados se destaca un correo electrónico escrito por bin Sulayem en junio de 2013: "Realmente lo pasé muy bien en tu isla", donde se refiere a Little Saint James, la isla privada del delincuente sexual en las Islas Vírgenes de EE.UU.

El nombre del empresario emiratí también aparece en la compra de otra isla vecina, Great Saint James. Epstein la adquirió a través de una empresa fantasma cuyo beneficiario real era Sulayem, dado que el dueño de la propiedad se habría negado a venderle directamente al financiero por sus antecedentes penales.

Asimismo, Epstein presentó a su amigo emiratí a figuras influyentes como el ex primer ministro israelí Ehud Barak, el exasesor de Donald Trump Steve Bannon y el exembajador británico en EE.UU. Peter Mandelson. Se señala que así Sulayem presionó a Mandelson para obtener financiación para el puerto London Gateway, que DP World gestiona actualmente.

Intercambio de mensajes privados

Entre los datos desclasificados también figuran intercambios de carácter personal, como cuando bin Sulayem le escribió a Epstein sobre sus intentos con una supermodelo: "Hay un malentendido: ¡Ella quería negocios, mientras que yo solo quería algo de conquista femenina!". Además, Epstein llegó a enviarle un enlace a servicios de acompañantes en Italia —bin Sulayem respondió con un lacónico "vaya"— y un mensaje en el que afirmaba: "Me encantó el video de tortura".

Los archivos también revelan cómo bin Sulayem compartió relatos sexuales y fotos explícitas con el financiero. En junio de 2013, el emiratí le escribió: "Me voy a probar a una rusa 100 % fresca en mi yate". Dos años después, mencionó a una "chica" de una universidad en Dubái: "El mejor sexo que he tenido, cuerpo increíble".

La correspondencia muestra que bin Sulayem mantenía este tipo de intercambios incluso durante contextos familiares: en un viaje a Santa Fe con su "esposa, tres hijos y una niñera", el magnate emiratí envió a Epstein enlaces a sitios pornográficos.