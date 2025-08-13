Venezuela entrega nota de protesta a Guyana contra operaciones de Exxon Mobil en aguas por delimitar

13-08-25.-El Gobierno de Venezuela informó este martes que entregó a Guyana una «nota verbal» para condenar el inicio de operaciones del buque flotante de producción, almacenamiento y descarga One Guyana, en el Bloque Stabroek, de parte de la petrolera trasnacional ExxonMobil.

En un comunicado difundido en Telegram, el canciller Yván Gil indicó que el país «reitera que dichas operaciones se realizan en un área marítima pendiente de delimitación entre ambos Estados, lo que las convierte en ilegales según el derecho internacional, al vulnerar el principio de abstenerse de realizar actos que alteren la situación».

A continuación, el texto íntegro del documento:

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela informa al país y a la comunidad internacional que, en fecha de hoy, fue entregada al Gobierno de la República Cooperativa de Guyana una Nota Verbal en la que se expresa la más enérgica protesta por el inicio de operaciones del buque flotante de producción, almacenamiento y descarga One Guyana, en el Bloque Stabroek, por parte de la transnacional ExxonMobil, en asociación con las autoridades guyanesas.

Venezuela reitera que dichas operaciones se realizan en un área marítima pendiente de delimitación entre ambos Estados, lo que las convierte en ilegales según el Derecho Internacional, al vulnerar el principio de abstenerse de realizar actos que alteren la situación.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela advierte a ExxonMobil y a cualquier otra empresa que pretenda participar en actividades de exploración o explotación en dichas aguas que tales acciones pueden acarrear consecuencias políticas y jurídicas.

Venezuela se reserva el ejercicio de todos los derechos que le corresponden, haciendo uso de todos los recursos y capacidades que le otorga el Derecho Internacional para la defensa de su soberanía e integridad territorial.

La República Bolivariana de Venezuela reitera su llamado al Gobierno de Guyana a cesar inmediatamente estas operaciones y a retomar el camino del diálogo directo a efectos de preservar la paz y estabilidad de toda la región caribeña.

Caracas, 12 de agosto de 2025