Venezuela y Egipto coinciden en fortalecer agenda de cooperación

Por: | | Versión para imprimir

Venezuela y Egipto coinciden en fortalecer su amplia agenda de cooperación, informó el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, tras conversar con su homólogo Badr Abdelatty este martes.

"Coincidimos en la importancia de seguir fortaleciendo una amplia agenda de cooperación y en construir nuevos caminos que nos acerquen y propicien un mayor entendimiento y beneficios mutuos", precisó el ministro.

Además, Gil indicó que reafirmaron los lazos de amistad y la sólida relación bilateral, que en 2025 llegó a su 75 aniversario.

Asimismo, el canciller señaló que, en nombre del Gobierno venezolano, "expresamos nuestro agradecimiento por la plena solidaridad y el respaldo de Egipto hacia el pueblo venezolano"

Esta nota ha sido leída aproximadamente 263 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Revise noticias similares en la sección:
Venezuela en el Exterior