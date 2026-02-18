Venezuela y Egipto coinciden en fortalecer agenda de cooperación

Venezuela y Egipto coinciden en fortalecer su amplia agenda de cooperación, informó el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, tras conversar con su homólogo Badr Abdelatty este martes.

"Coincidimos en la importancia de seguir fortaleciendo una amplia agenda de cooperación y en construir nuevos caminos que nos acerquen y propicien un mayor entendimiento y beneficios mutuos", precisó el ministro.

Además, Gil indicó que reafirmaron los lazos de amistad y la sólida relación bilateral, que en 2025 llegó a su 75 aniversario.

Asimismo, el canciller señaló que, en nombre del Gobierno venezolano, "expresamos nuestro agradecimiento por la plena solidaridad y el respaldo de Egipto hacia el pueblo venezolano"