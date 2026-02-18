Justicia de EEUU posterga segunda audiencia de Nicolás Maduro para el 26 de marzo

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela Credito: Web

18-02-26.-La comparecencia judicial de Nicolás Maduro, originalmente programada para este 17 de marzo, fue reprogramada por un tribunal federal de Nueva York. La nueva cita ante la justicia estadounidense fue fijada para el próximo 26 de marzo de 2026, reseñó Univisión.



La decisión de postergar el encuentro responde a una solicitud presentada por la defensa de Maduro. Según los reportes judiciales, la Fiscalía admitió la existencia de «problemas de planificación y logística», lo que llevó a ambas partes a acordar que el tiempo adicional es indispensable para el desarrollo del proceso.



Nicolás Maduro, de 63 años, enfrenta cargos graves relacionados con el presunto tráfico de drogas. Fue detenido en Caracas el pasado 3 de enero durante una operación militar estadounidense, tras haber ejercido el poder en Venezuela desde marzo de 2013 hasta enero de 2026.



Durante su primera audiencia, celebrada el 5 de enero:



Se declaró inocente de todos los cargos.



Afirmó ante el tribunal ser un «prisionero de guerra».



El proceso legal no solo afecta a Nicolás Maduro. Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también está vinculada al caso y ha sido citada para presentarse ante el mismo tribunal el 26 de marzo.



Tras la salida de Maduro del poder en enero de 2026, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el mando de manera interina, marcando el fin de un ciclo de casi 13 años bajo la administración de Maduro.

