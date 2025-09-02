Padrino López califica como "falso positivo" la denuncia de Guyana sobre un ataque en el río Cuyuní

Vladimir Padrino López, ministro de Deensa Credito: AVN

02-09-25.-Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa de Venezuela, calificó como «fake» y «falso positivo» la denuncia que hizo Guyana sobre un presunto ataque armado en contra de una comitiva que trasladaba material electoral.



«Debemos tener cuidado con los falsos positivos, cuidado con los fakes de las mafias guyanesas y trinitarias, cuidado con eso, porque por allí intentan crear un frente de guerra. Esto no es más que un fake», dijo Padrino López tras asegurar que había leído el comunicado del gobierno guyanés.



Más temprano, las fuerzas de seguridad de Guyana denunciaron que una patrulla compuesta por policías y militares fue atacada a tiros desde el lado venezolano mientras trasladaba urnas electorales por el río Cuyuní hacia una zona remota, en vísperas de los comicios generales previstos para este lunes.



De acuerdo con el comunicado oficial, ninguna persona resultó herida durante el incidente y el material electoral llegó sin contratiempos a tres centros de votación en la disputada región del Esequibo.



El relato de las fuerzas de seguridad

“La patrulla respondió inmediatamente al fuego y maniobró con éxito el equipo de escolta fuera de peligro. Ningún miembro del personal resultó herido y ningún material electoral resultó dañado o comprometido”, detallaron en un pronunciamiento conjunto la Policía de Guyana y las Fuerzas de Defensa.



El tiroteo ocurrió a las 14:30, hora local, a la altura de Bamboo, en la ribera alta del Cuyuní, un área limítrofe con Venezuela. Según las autoridades, nueve funcionarios de la Comisión Electoral guyanesa viajaban en las embarcaciones cuando se produjo la emboscada desde la orilla venezolana.



Proceso electoral bajo tensión

Más de 750.000 ciudadanos están habilitados para votar en las elecciones generales, en las que se elegirá al presidente, 65 escaños parlamentarios y 10 consejos regionales.



La Comisión Electoral ha desplegado 2.790 colegios de votación en todo el país, y se espera la participación de al menos 700 observadores locales e internacionales para supervisar la jornada. Sin embargo, la propia autoridad electoral advirtió que los resultados oficiales no estarán listos antes del 4 de septiembre.



Crece la tensión regional

Este nuevo incidente se suma a otros tiroteos registrados en la misma zona a comienzos de año, en medio de la disputa territorial entre Caracas y Georgetown por el Esequibo, un diferendo que Venezuela mantiene sobre el tapete, amparada en el Acuerdo de Ginebra de 1966, y que Guyana considera resuelto.



Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció recientemente el despliegue de buques de guerra, aviones y tropas en el sur del Caribe, en el marco de su política de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro.



Guyana y Trinidad y Tobago han respaldado públicamente la presencia militar estadounidense en la región, al considerarla un refuerzo en la lucha contra el narcotráfico. En particular, Puerto España manifestó que incluso permitiría a las fuerzas estadounidenses utilizar su territorio para defender a Guyana en caso de un ataque venezolano.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 599 veces.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2025/09/01/padrino-lopez-tilda-como-falso-positivo-la-denuncia-de-guyana-sobre-un-ataque-en-el-rio-cuyuni/)