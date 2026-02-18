(VIDEO) EEUU intercepta y aborda otro buque petrolero en el océano Índico

Las autoridades estadounidenses capturaron el petrolero Verónica III en esas aguas, señaló el Departamento de Guerra de EEUU en su cuenta de X.

De acuerdo con la dependencia, "con la esperanza de escapar, el buque intentó desafiar la cuarentena [aprobada] por el presidente Trump. Lo rastreamos desde el Caribe hasta el océano Índico, acortamos la distancia y lo detuvimos".

EEUU mantiene un bloqueo naval a Venezuela desde mediados de diciembre de 2025 para impedir la partida o la llegada de petróleo sancionado.

Iniciada con un importante despliegue de activos navales, aéreos y de fuerzas especiales, la operación ha incluido decenas de interdicciones marítimas y ataques cinéticos contra embarcaciones sospechosas.