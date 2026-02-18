INAMEH reporta cielo con nubosidad parcial se prevé en gran parte del territorio nacional

Este miércoles a primeras horas del día prevalecerá cielo con nubosidad parcial al alternar con zonas despejadas en gran parte del país; sin embargo, en horas de la mañana se estiman algunas áreas con nubosidad asociada a lluvias en Bolívar, Amazonas, sur de Guárico, partes de Lara, Falcón, Apure, Barinas, Portuguesa, Andes y Zulia.

De acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), luego del mediodía se prevé desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable y actividad tormentosa ocasional en zonas al norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, norte de Monagas, Amazonas, Centro Norte Costero, Carabobo, sureste de Falcón, Yaracuy, Apure, Andes y Zulia.

En Miranda, Distrito Capital y La Guaira prevalecerá nubosidad parcial y áreas despejadas en la mayor parte del periodo, con desarrollo nuboso asociado a lluvias y lloviznas dispersas al este y en zonas montañosas de la entidad, especialmente en horas de la madrugada y final de la tarde.

La temperatura mínima rondará los 14°C y la máxima en 28°C. El viento será de componente noreste a una velocidad promedio de 28 Km/h.