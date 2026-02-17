INTT activa jornada masiva de actualización de datos en seis estados

Credito: Prensa Gobernación de Mérida /Jesenia Rondón /Marizareth Hernández

17 de febrero de 2026.- El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció el inicio de un despliegue especial de actualización de datos a partir del miércoles 18 de febrero de 2026. Esta iniciativa busca modernizar el registro automotor y facilitar el cumplimiento de los trámites legales para todos los conductores.



El operativo permitirá a los ciudadanos regularizar su documentación de manera ágil y presencial en puntos estratégicos del país. La institución diseñó este despliegue para atender la alta demanda de solicitudes registradas al inicio del año.



Las jornadas funcionarán simultáneamente en las oficinas regionales de Carabobo, Aragua, Miranda, La Guaira, Anzoátegui y el Distrito Capital. Con el uso de unidades móviles y personal especializado, el INTT acerca los servicios del Estado a las comunidades y reduce significativamente los tiempos de espera habituales.



Trámites disponibles y requisitos esenciales



Los usuarios podrán gestionar diversos documentos fundamentales para la libre circulación nacional durante estos operativos. Entre los servicios destacan la renovación de licencias de conducir en todos sus grados, el registro original de vehículos y el traspaso de propiedad.



Asimismo, los funcionarios procesarán la corrección de datos en el sistema automatizado para garantizar la exactitud de la información registral de cada propietario.



Para participar con éxito, los ciudadanos deben presentar su cédula de identidad laminada y vigente junto al título de propiedad original del vehículo. También resulta indispensable contar con el certificado médico vial, la póliza de responsabilidad civil y el comprobante de pago de las tasas correspondientes.



El instituto recuerda que la actualización de datos asegura la propiedad jurídica y facilita procesos de venta o solicitudes de permisos de carga.

Tecnología y seguridad vial para el 2026



La implementación de este operativo responde al plan de digitalización y simplificación de trámites que impulsa el Ejecutivo Nacional. El sistema emplea tecnología biométrica e interconexión en tiempo real con otras bases de datos del Estado para verificar la veracidad de la información.



Estas herramientas permiten corregir errores de registro de forma inmediata, brindando mayor transparencia y confianza al usuario durante su gestión. Esta jornada se enmarca en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2026, el cual prioriza el control riguroso del parque automotor circulante.



Una base de datos actualizada optimiza las labores de patrullaje y permite emitir alertas automáticas sobre el vencimiento de documentos. De esta manera, el conductor evita sanciones innecesarias y contribuye activamente a la organización de la movilidad terrestre en todo el territorio venezolano.

Horarios de atención y canales de pago



Las oficinas seleccionadas trabajarán en horario corrido de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes, durante todo el despliegue. Las autoridades recomiendan a los usuarios acudir a las sedes según el terminal de su número de cédula para mantener el orden público. Es vital recordar que todos los pagos de aranceles se realizan exclusivamente por canales digitales oficiales como el BNC, Banco de Venezuela o el portal web del INTT.



El instituto insta a la población a evitar el uso de gestores externos y acudir directamente a los funcionarios debidamente identificados. Tras concluir esta fase en la región central y oriental, el INTT proyecta extender el operativo hacia los estados occidentales y andinos en el próximo trimestre. Con esta acción, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso de ofrecer un servicio público de calidad y un sistema de transporte eficiente.