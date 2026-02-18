Canadá lanza millonario plan de defensa para reducir dependencia de EE. UU.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, lanzó este 17.de febrero un plan multimillonario que supone un giro a su política de defensa, pues priorizará a proveedores y fabricantes canadienses para lograr así una «autonomía estratégica» que permita incrementar un 240 por ciento los ingresos del sector, crear hasta 125.000 empleos y aumentar un 50 por ciento las exportaciones en una década.

El objetivo es fortalecer las Fuerzas Armadas del país y reducir la dependencia de Estados Unidos. Carney dijo al presentar su primera Estrategia Industrial de Defensa (EID) en un acto en Montreal, que «el mundo está cambiando rápidamente y Canadá deberá cambiar con él», teniendo en consideración el declive del «orden internacional basado en normas» y el auge de nuevas tecnologías.

«Hemos confiado demasiado en otros para que nos protejan», señaló el primer ministro. «Esto ha creado vulnerabilidades que ya no podemos permitirnos y dependencias que ya no podemos sostener», añadió. La oficina de Carney dijo que la estrategia industrial de defensa equivale a «más de medio billón de dólares canadienses (366.000 millones de dólares estadounidenses) en seguridad».

«Proteger la soberanía»

El líder canadiense afirmó que el objetivo de la EID es «proteger la soberanía de Canadá en su más completo sentido». «La seguridad y la prosperidad son pilares que se refuerzan mutuamente del verdadero Norte, fuerte y libre. Nuestra nueva Estrategia Industrial de Defensa garantiza que Canadá siga siendo una nación soberana, dueña de su propio destino», apuntó.

El giro canadiense se produce tras las repetidas amenazas de anexión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los aranceles de Washington a las exportaciones canadienses de acero y aluminio, y un mayor acercamiento de Ottawa a la Unión Europea (UE).

Carney se ha convertido en una de las voces globales más destacadas en criticar a la administración de Trump, especialmente tras su discurso en el Foro Económico Mundial el mes pasado, donde afirmó que el mandatario estadounidense había provocado una «ruptura» en el orden global, informan Agencias.