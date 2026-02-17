Maurel & Prom espera reiniciar pronto exportación de petróleo venezolano: Está lista para la siguiente fase de desarrollo

A inicios de este año, Maurel & Prom presentó una nueva solicitud de licencia ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, para reiniciar por completo sus operaciones en Venezuela.

La empresa petrolera francesa Maurel & Prom espera reiniciar pronto las exportaciones de petróleo venezolano, luego de que el Gobierno de Estados Unidos flexibilizara recientemente las sanciones al sector energético de Venezuela, indicó este lunes.

Según publicó Reuters, en un comunicado emitido este lunes, la compañía europea indicó que los últimos avances con la flexibilización de las sanciones a la industria petrolera venezolana es un «paso constructivo», a pesar de que no aparece en el listado de las firmas que tienen la licencia.

«Un entorno estable y predecible contribuirá a generar valor para todas las partes interesadas», puntualizó.

Maurel & Prom no ha podido exportar petróleo venezolano desde el segundo trimestre del año pasado, cuando el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, suspendió su licencia, junto con la de otras compañías petroleras activas.

El pasado viernes, Estados Unidos emitió 2 licencias generales otorgando a importantes compañías energéticas margen para operar en Venezuela.

Es importante resaltar que esta acción por parte de EEUU representa el alivio más significativo de las sanciones contra Venezuela.

Maurel & Prom destacó en la misiva que sus actividades en el campo Urdaneta, en el estado Zulia, se desarrollan satisfactoriamente y que está lista para la siguiente fase de desarrollo del espacio una vez que sea emitida la autorización.

La producción bruta del campo Urdaneta promedió unos 21.000 barriles de petróleo diarios (bpd) en enero, resultando en una producción neta de 8.400 bpd.