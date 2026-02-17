INAMEH reporta cielo con nubosidad parcial se prevé en la mayor parte del territorio nacional

Este martes a primeras horas de la mañana se espera cielo con nubosidad parcial al alternar con zonas despejadas en la mayor parte del país; sin embargo, en horas de la mañana se estiman algunas áreas con nubosidad asociada a lluvias al este de Delta Amacuro, este de Sucre, sur de Bolívar, Amazonas, este de Miranda, este de La Guaira, norte de Carabobo, norte de Yaracuy, este de Falcón, Apure, los Andes y Zulia.

De acuerdo con el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), luego del mediodía se prevé desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable y actividad tormentosa ocasional al norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, norte de Monagas, norte de Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Centro Norte Costero, Centro Occidente, Portuguesa, Apure, Andes y Zulia.

En Miranda, Distrito Capital y La Guaira prevalecerá nubosidad parcial y áreas despejadas en la mayor parte del periodo, con desarrollo nuboso asociado a lluvias y lloviznas dispersas al este y en zonas montañosas de la entidad, especialmente en horas de la madrugada y final de la tarde.

La temperatura mínima rondará los 14 °C y máxima en 27 °C. El viento será de componente noreste a una velocidad promedio de 30 Km/h.