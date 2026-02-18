Transparencia Venezuela reitera solicitud de información sobre contratos energéticos otorgados a empresas

Pdvsa gas licuado Credito: Web

18-02-26.-La organización no gubernamental Transparencia Venezuela ratificó las solicitudes de información que remitió a Delcy Rodríguez, encargada de la administración del país tras el secuestro de Nicolás Maduro, en relación con contratos energéticos suscritos por el Estado.



La ONG precisó que el pasado 16 de enero solicitó detalles sobre un contrato de exportación de Gas Licuado de Petróleo (GLP), así como información vinculada a acuerdos para la producción de oro y minerales estratégicos. Entre los datos requeridos figuran las empresas involucradas, estadísticas de producción y condiciones de comercialización.



“Han transcurrido 24 días desde que enviamos, a través de los pocos correos electrónicos disponibles, e hicimos pública en redes sociales, la solicitud de información sobre las condiciones de exportación de Gas Licuado de Petróleo (GLP) sin recibir respuesta, mientras que la petición referida a producción de minerales tiene al menos 14 días sin ser respondida”, señaló la organización en un comunicado.



Transparencia Venezuela advirtió además que en varias páginas web de dependencias oficiales no están disponibles las direcciones de correo electrónico para realizar solicitudes formales de información. En otros casos, indicó, las direcciones publicadas no se encuentran operativas.



“Instamos a los organismos y dependencias del Estado a suministrar en sus sitios web sus direcciones de correo para facilitar la participación de los ciudadanos y activar otros mecanismos de transparencia activa que permitan el ejercicio del derecho constitucional a recibir información de la Administración Pública sobre todas sus actuaciones, especialmente aquellas relativas a la gestión de los recursos del Estado”, expresó la ONG.



La organización, dedicada a la prevención y monitoreo de la corrupción, difundió en sus redes sociales las cartas enviadas a Rodríguez y reiteró que espera una respuesta oficial a sus solicitudes.

