Estados Unidos: Tricia McLaughlin portavoz del DHS que se convirtió en el rostro de la política migratoria de Trump renuncia

subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en mayo de 2025. Credito: José Luis Magaña/AP

17 de febrero de 2026.-Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, dejará la agencia, según confirmó el departamento el martes, informó NPR.org.

McLaughlin se ha convertido en la cara visible y la voz que defiende la política de deportación masiva y las tácticas migratorias de la administración Trump durante el último año.

"McLaughlin comenzó a planear su salida en diciembre, pero la pospuso tras los tiroteos de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales de inmigración, según personas informadas sobre su salida", declaró el DHS a NPR.

POLITICO fue el primero en informar sobre su salida. No está claro adónde irá próximamente. McLaughlin anunció en un comunicado que Lauren Bis, actual subsecretaria adjunta, la reemplazará como subsecretaria de Asuntos Públicos, mientras que Katie Zacharia asumirá el cargo de subsecretaria adjunta.

"Estoy inmensamente orgullosa del equipo que formamos y de los logros históricos alcanzados por esta administración y el Departamento de Seguridad Nacional", declaró McLaughlin. "Espero continuar la lucha que tenemos por delante".