Congreso de Perú destituye al Presidente José Jerí

José Jerí destituido como presidente interino de Perú

17 de febrero de 2026.- El Congreso de Perú destituyó oficialmente al presidente interino José Jerí, por falta de idoneidad, reunión con empresarios chinos y otras polémicas que surgieron en los últimos días.



"La mesa directiva declara la vacancia del presidente de la república", anunció el jefe encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi.



La censura a Jerí fue aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, según consignan en el medio local El Comercio.



El parlamento elegirá este 18 de febrero a un nuevo jefe del legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina de Perú hasta el 28 de julio.



El presidente peruano no logró superar siete mociones de censura en su contra, luego de que se revelaran que tuvo reuniones no registradas con empresarios chinos fuera del Palacio de Gobierno, lo que fue denominado como 'Chifagate', en el país vecino.



Corresponde al séptimo jefe de Estado peruano en diez años.



Jerí se encontraba en el cargo como presidente del Congreso desde octubre de 2025.