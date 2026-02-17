Bitcoin sufrió una caída que borró miles de millones de dólares en capitalización de mercado

17 de febrero de 2026.- El mercado de criptomonedas sufrió este día un duro golpe cuando el bitcóin se desplomó por debajo de los 67.000 dólares, desencadenando una venta masiva que evaporó aproximadamente 40.000 millones de dólares de capitalización bursátil en solo media hora.



La caída se produce en un contexto de aversión global al riesgo, impulsada por la incertidumbre geopolítica ante las próximas negociaciones entre Estados Unidos e Irán y las dudas sobre la política monetaria de la Reserva Federal, factores que han llevado a los inversionistas a refugiarse en activos tradicionales como el oro. El bitcóin ya acumula una caída del 28 % en lo que va de 2026, su peor inicio de año desde 2018.

