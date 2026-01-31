(VIDEO) Venevisión informa que su señal en sistemas TDA y FTA no están presentes en Venezuela

Credito: Captura

31-01-26.-El canal venezolanoVenevisión, realizo un comunicado a su audiencia. En el que por motivos desconocidos se cayo su señal de FTA, Satélite IS35 y de la Televisión Digital Abierta.


