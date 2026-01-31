Principal
Principal
/
Medios de Comunicación
(VIDEO) Venevisión informa que su señal en sistemas TDA y FTA no están presentes en Venezuela
Por:
Aporrea-Agencias
|
Sábado, 31/01/2026 07:20 AM
|
Credito: Captura
31-01-26.-El canal venezolanoVenevisión, realizo un comunicado a su audiencia. En el que por motivos desconocidos se cayo su señal de FTA, Satélite IS35 y de la Televisión Digital Abierta.
Medios de Comunicación