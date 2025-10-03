Leonardo García Venegas: “Me arrestaron dos veces por ser latino”, ciudadano estadounidense demanda a ICE

Leonardo García Venegas denuncia redadas ilegales de ICE en Alabama y demanda al gobierno tras ser detenido dos veces en menos de un mes. Credito: Agencias

Leonardo García Venegas, un ciudadano estadounidense de 26 años, asegura haber sido detenido dos veces por agentes de ICE (Servicio de Inmigración) mientras trabajaba en obras de construcción en Alabama. Aunque mostró su licencia de conducir con Real ID y repitió en varias ocasiones que era ciudadano, los funcionarios insistieron en que el documento podía ser falso. Ahora ha decidido demandar al gobierno federal.

"A mí me arrestaron dos veces por ser latino y por trabajar en construcción", denuncia en un video difundido por la organización Institute for Justice, que respalda su caso legal. En su demanda, de 89 páginas, García sostiene que las redadas en las que fue detenido no fueron un accidente: "Los oficiales de inmigración toman a todos los que piensan que lucen indocumentados, incluso si tienen un Real ID. A veces los liberan en minutos, otras veces pueden tardar días".

La primera detención

El 21 de mayo de 2025, García Venegas trabajaba en la construcción de viviendas en Foley, Alabama, cuando varios agentes de ICE irrumpieron sin orden judicial. Según la demanda, pasaron de largo frente a los trabajadores blancos y negros y fueron directamente contra los latinos. Su hermano fue arrestado violentamente y cuando García se acercó para grabar con su celular, los agentes lo sometieron en el suelo.

"Le muestro mis papeles ahora", se escucha decir en el video. Los oficiales revisaron su licencia de conducir, pero afirmaron que era "falsa". Lo esposaron y lo llevaron a la parte trasera de una patrulla. Tras más de una hora, y solo después de confirmar su número de seguro social, lo liberaron.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó la acción asegurando que García "obstruyó" el trabajo de los agentes, aunque nunca fue acusado de ningún delito.

En su demanda, Leonardo García Venegas asegura que mostró su Real ID, pero los oficiales lo acusaron de portar un documento falso. | Crédito: Institute for Justice

La segunda detención

El 12 de junio, menos de un mes después, volvió a ser arrestado. Trabajaba solo en una vivienda cuando agentes enmascarados entraron al lugar. Aunque repitió que era ciudadano, lo obligaron a salir y lo detuvieron junto a otros dos trabajadores latinos con estatus migratorio legal. Después de 30 minutos confirmaron su identidad y lo dejaron ir.

"Siento que no hay nada que yo pueda hacer para frenar a los agentes de inmigración de que me arresten cuando quieran. Sólo quiero trabajar en paz. La Constitución me protege para hacer eso", declaró García.

Nacido en Florida en 1999, de origen mexicano, García se mudó con su familia a Alabama en la adolescencia y desde 2018 trabaja en construcción. Afirma que desde enero de 2025, cuando Donald Trump asumió su segundo mandato presidencial, ha sabido de al menos 15 redadas de ICE en obras del condado Baldwin.

La demanda que presentó busca frenar lo que describe como tácticas "inconstitucionales e ilegales" de los agentes migratorios. El Institute for Justice subraya que las redadas violan la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra allanamientos sin orden judicial y detenciones sin causa probable.

"El caso de Leo es un ejemplo claro de que los oficiales de inmigración no pueden entrar a la fuerza en propiedad privada ni detener a una persona solo por su apariencia", explicó Janae Wilkerson, abogada de la organización.

García presentó además quejas ante agencias federales y planea reclamar bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA), que exige un periodo de espera de seis meses antes de una acción formal.