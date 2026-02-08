HAMAS se opone al desarme en Gaza, indicando que los palestinos serían víctimas fáciles para el régimen sionista

El líder del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) en el exterior, Jaled Mashal, hablando en el Foro con la cadena Al Jazeera, 8 de febrero. Credito: Agencias

"En el contexto en que nuestro pueblo todavía está bajo ocupación, hablar de desarme es un intento de convertir a nuestro pueblo en una víctima fácil de eliminar y fácilmente exterminar por Israel, que está armado con todo el armamento internacional", ha declarado Jaled Mashal, el líder político del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) en el exterior, durante una intervención en el segundo día del Foro de la cadena catarí Al Jazeera en Doha.

Meshal ha destacado que cualquier discusión futura sobre el tema debe darse únicamente dentro de un marco que garantice la reconstrucción, la ayuda humanitaria y la no reanudación de la guerra en Gaza.

"Si queremos hablar de ello… es necesario proporcionar un entorno que permita la reconstrucción y el socorro, y que garantice que la guerra no se reactive entre Gaza y la entidad sionista. Este es un enfoque lógico, y HAMAS —a través de los mediadores Catar, Turquía y Egipto, y mediante diálogos indirectos con los estadounidenses a través de los mediadores— ha llegado, o se ha alcanzado, a un entendimiento sobre la visión de HAMAS al respecto. Sí, esto requiere un gran esfuerzo, no un enfoque de desarme", ha afirmado.

El dirigente palestino ha subrayado que "el problema no es que HAMAS y las fuerzas de resistencia en Gaza proporcionen garantías; el problema es Israel, que quiere quitar las armas palestinas… y ponerlas en manos de milicias para crear caos".

A este respecto, ha revelado que el movimiento palestino propuso una tregua de largo plazo como alternativa al desarme. "HAMAS propuso una tregua de cinco, siete o diez años. Esta es una garantía de que estas armas no se utilizarán", ha indicado, añadiendo que los países mediadores, que mantienen una "relación profunda con HAMAS", podrían actuar como garantes.

El líder de HAMAS ha insistido en que el núcleo del conflicto es Israel. "Si volvemos al origen del conflicto, el problema es la ocupación y un pueblo que resiste la ocupación, con derecho a la autodeterminación y a la independencia", ha señalado.

"La resistencia es un derecho de los pueblos bajo ocupación; forma parte del derecho internacional y de las religiones celestiales. La resistencia es parte de la memoria de las naciones", ha enfatizado.

"La causa palestina debe tener una solución"

Mashal ha descrito el ataque palestino del 7 de octubre de 2023 contra Israel como un "punto de inflexión", al considerar que la guerra en Gaza obligó a la comunidad internacional a reabrir el debate sobre la causa palestina. "La Operación ‘Tormenta de Al-Aqsa’ y esta guerra genocida han sacudido al mundo. Ahora hay una pregunta: "La causa palestina debe tener una solución", ha acentuado.

En este contexto, el dirigente ha acogido con satisfacción el creciente reconocimiento internacional del Estado palestino, aunque lo ha calificado de insuficiente. "El hecho de que 159 países hayan aprobado o reconocido el Estado palestino es positivo, pero no es suficiente. ¿Cómo convertimos el Estado palestino en una realidad sobre el terreno? Esa es la gran pregunta que nos preocupa como palestinos, como árabes, como musulmanes y junto a nuestros amigos en todo el mundo", ha dicho.

Mashal ha instado a los Estados árabes y musulmanes a abandonar una política "defensiva" y pasar a la "ofensiva" en el ámbito diplomático. "Queremos consolidar que es una entidad paria y una carga para la seguridad, la estabilidad y los intereses internacionales; perseguirla y convertirla en una entidad que pierda completamente su legitimidad internacional, tal como ocurrió con el régimen de apartheid en Sudáfrica", ha recalcado.

"Somos los dueños de una causa justa, y el acusado es quien ha cometido el crimen de guerra del genocidio", ha concluido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el mes pasado la "desmilitarización integral" de HAMAS, advirtiendo de consecuencias si el grupo palestino no accede a desarmarse. Por su parte, HAMAS ha reiterado que no entregará sus armas mientras Israel continúe ocupando Gaza.

En la segunda fase de un acuerdo de "alto el fuego" mediado por Estados Unidos entre Israel y HAMAS, alcanzado en octubre del año pasado, Washington afirma que abordará el desarme de HAMAS y el despliegue de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz.

Sin embargo, Israel continúa realizando ataques mortales casi a diario en Gaza, en violación del "alto el fuego", y hasta ahora se ha negado a retirarse de la denominada "Línea Amarilla" en el este de Gaza, una frontera informal que separa más de la mitad del territorio —que permanece bajo control militar israelí— del resto de la Franja.

Desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, más de 72 000 palestinos han muerto y más de 171 650 han resultado heridos, la mayoría mujeres y niños; de ellos, al menos 576 fallecieron y 1543 resultaron heridos desde el comienzo del último "alto el fuego" en octubre del año pasado, según autoridades locales, mientras cerca del 90 % de la infraestructura de Gaza ha sido destruida.