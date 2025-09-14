Buenos Aires celebró la Arepa en su día: el plato emblema de la migración venezolana

La reina pepiada orgullo de la culinaria venezolana se esparce en el gusto colectivo alrededor del mundo Credito: Agencias

La arepa es como un sándwich redondo de harina de maíz que se consume en Venezuela y su hermano país, Colombia, desde el período precolombino.

Sin embargo, con la diáspora venezolana de este siglo, la arepa llegó a los cinco continentes como embajadora de su cultura. Pero también logró evolucionar para ser adaptada -y adoptada- en cada país donde fue recibida.

La Argentina es uno de los sitios donde pasó a formar parte de los consumos habituales. "Todos tienen, de alguna manera, un amigo que los hace entrar en la venezolanidad con la arepa o los tequeños", asegura Moisés Dagui, el chef nacido en la ciudad de Los Teques (capital del estado Miranda).

Además, Dagui asegura que la arepa "es la reina" de la gastronomía venezolana por su versatilidad, ya que se puede comer como acompañante y también es un plato principal que combina con una infinidad de rellenos.

Tal es el impacto de este plato, que la organización "Venezolanos en el mundo" impulsó, desde 2012, una fecha para rendirle tributo como estandarte de su comunidad. Desde entonces, el segundo sábado de septiembre, es conocido como el Día Internacional de la Arepa.

Este año, Buenos Aires se sumó a esta celebración gracias a dos chefs venezolanos, Mosés Dagui (@vinotintococina en Instagram) y Víctor García (@elgordococina). Juntos, crearon tres nuevas versiones de arepa donde invitaron a gente de todas las nacionalidades a vivir esta experiencia culinaria en el barrio de Palermo.

Dos chefs y una fusión de sabores

"La arepa es símbolo de una cultura que viaja, resiste y se transforma sin perder sabor ni sentido. Es contar quiénes somos en cada bocado", señala Víctor García, chef especializado en cocina vegetariana radicado en la Argentina hace casi 15 años.

Para él, las transformaciones de la comida venezolana es algo muy positivo. "Con la migración, nos reencontramos con los sabores que extrañamos y los adaptamos a ingredientes locales, creando algo nuevo y único", confirma.

Moisés Dagui estudió Administración Hotelera en la Universidad Simón Bolívar en La Guaira. Llegó a la Argentina en 2011, después de trabajar cuatro años en Estados Unidos y otros cuatro en Italia.

En 2014, abrió el restaurante "Vinotinto Cocina", donde prepara platos tradicionales de todo el mundo con su toque y también vende viandas al vacío. A su juicio, los platos extranjeros pueden "adaptarse al paladar local", y esto es lo que hizo junto a Víctor García, reversionar y combinar nuevos rellenos.

"Pensamos en arepas con sabor venezolano y un toque distinto: plátano con tomate asado y queso ahumado, y cerdo u hongos al pastor", explica García. Además, los chefs le dieron un ligero cambio a la famosa Reina Pepiada (pollo hervido, palta y mayonesa), que tendrá un relleno acompañado de cebolla, cilantro y otros sabores.

Este sábado 13 de septiembre, combinaron el festejo del Día Mundial de la Arepa y del Día Nacional de los Inmigrantes (que se conmemora el 4 de septiembre en la Argentina). En Humboldt 2157, los dos reconocidos cocineros se unieron en una jornada que mezcla tradición, migración y sabores tradicionales. Este evento contó con el apoyo de la Fundación para la Integración Cultural (FICU) y la agencia Alpargata Digital.

El evento comenzó al mediodía y culminó al agotarse el stock. El menú se compuso de cuatro tipos de arepa:

Reina: arepa rellena de pollo ahumado, palta pisada, ciboulette, pickles de cebolla morada, aceite de ají dulce y brotes de cilantro.

Arepa al pastor: relleno de cerdo con achiote, queso amarillo, aceite crocante y guasacaca (salsa de palta con verduras y condimentos). Este plato tiene una versión vegetariana que reemplaza el cerdo por hongos.

Arepa de masa de maíz con topocho (un tipo de plátano chico) caprese, segunda opción vegetariana: relleno de queso ahumado, tomate asado y pesto.

Arepa dulce, hecha con masa endulzada con anís y papelón condimentada con cardamomo y cítricos. Esta preparación estará combinada con queso blanco.

Datos sobre la arepa