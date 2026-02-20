Repsol busca triplicar su producción de crudo tras reanudar operaciones en Venezuela

Credito: Web

20 de febrero de 2026.- La compañía petrolera Repsol, que ya trabaja de manera conjunta con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y las autoridades nacionales, aspira a aumentar la producción de crudo en más de un 50% a corto plazo (un año) y triplicarla en un periodo de tres años, según explicó su consejero delegado, Josu Jon Imaz.



Tras la publicación de sus resultados anuales, la petrolera española demostró solidez financiera al reportar un beneficio neto de 2.200 millones de dólares, lo que representa un incremento del 8% en comparación con el año 2025.



Repsol, con operaciones en más de 20 países, busca aprovechar la flexibilización de las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela para reforzar sus operaciones energéticas, con especial énfasis en el sector gasístico, refieren medios.



Uno de los objetivos principales de la compañía es reactivar los envíos comerciales de cargamentos de petróleo vía marítima. En este sentido, Repsol califica de «optimista» el desarrollo y el futuro de sus operaciones en la nación bolivariana.



Repsol fue incluida la semana pasada en la lista de cinco grandes petroleras autorizadas por la administración Trump de reanudar operaciones en Venezuela.



En ese sentido, la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha reiterado en varias oportunidades que la nación bolivariana está abierta a recibir las inversiones extranjeras para consolidar el crecimiento económico del país.