Donald Trump le ordena al Pentágono la publicación de archivos gubernamentales sobre extraterrestres y ovnis

Trump compartió la noticia en una publicación en Truth Social el jueves por la noche.

El anuncio de Trump se produce días después de que el expresidente Barack Obama aclarara sus recientes comentarios en una entrevista de podcast sobre la existencia de extraterrestres.

El presidente Donald Trump está ordenando al Pentágono y a otras agencias gubernamentales que identifiquen y divulguen archivos relacionados con extraterrestres y objetos voladores no identificados (ovnis).

21 de febrero de 2026.-Trump compartió la noticia en redes sociales el jueves por la noche tras acusar al expresidente Barack Obama de divulgar "información clasificada" cuando Obama sugirió recientemente en una entrevista de podcast que los extraterrestres eran reales, informó Prensa Asociada y Fox en Vivo.

Trump habla sobre la publicación de archivos sobre extraterrestres y ovnis

Lo que dicen:

Trump habló sobre la publicación de los archivos el jueves por la noche en una publicación en su plataforma Truth Social. "Con base en el gran interés mostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias relevantes que inicien el proceso de identificación y publicación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI), así como cualquier otra información relacionada con estos asuntos altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes. ¡Que Dios bendiga a América!"

Ha habido un renovado interés público en los OVNIs y la posibilidad de que el gobierno oculte secretos extraterrestres después de que un grupo de exfuncionarios del Pentágono y del gobierno filtrara videos de la Marina de objetos desconocidos a The New York Times y Politico en 2017.

Esto dio lugar a que el Congreso celebrara en 2022 sus primeras audiencias sobre ovnis en 50 años, aunque las autoridades afirmaron que los objetos, que parecían ser triángulos verdes flotando sobre un buque de la Armada, posiblemente fueran drones.

Associated Press informó que el Pentágono también creó la Oficina de Resolución de Anomalías de Todo Dominio (AARO) en 2022, cuyo objetivo era ser un centro para recopilar informes de todos los encuentros militares con ovnis.

Además, la información publicada muestra que la mayoría de los informes de ovnis realizados por el ejército quedan sin resolver, pero los que se identifican son inofensivos.