(VIDEOS) Usuarios denuncian rotura de tubo de agua en la Intercomunal Valle-Coche

En horas de la tarde de este jueves, usuarios de las redes sociales reportaron la rotura de una tubería de agua en la Avenida Intercomunal Valle-Coche, específicamente en las adyacencias de la estación del Metro de Coche.

Señalaron que la avería está exactamente en el puente de la calle 18 y, debido a la rotura, algunas calles se han inundado. Debido al fuerte flujo de agua, se vio interrumpido el tránsito vehicular y la circulación de peatones.

Se espera que funcionarios de Hidroven lleguen al lugar a fin de evaluar los daños y comenzar las reparaciones de la tubería matriz.

La avería provocó la parada del Sistema Tuy III, debido a la ejecución de los trabajos de reparación de la estructura. Se prevé la interrupción del suministro de agua en Antímano, Coche, La Vega, El Paraíso, San Juan, San Pedro, San Agustín, La Pastora y Caricuao, así como en Miranda y La Guaira.

Sin lesionados

Más tarde, Hidrocapital y el Ministerio de Aguas anunciaron que los trabajadores atendían la incidencia y que no hubo «ningún tipo de daño material, personas lesionadas».

Asimismo, informaron que «el equipo de especialistas se mantendrá ejecutando las acciones correspondientes, sin descanso, para restablecer lo antes posible el servicio de agua potable».