Gaceta Oficial 43.312 viernes 06 de febrero 2026

Gaceta Oficial 43312, viernes 6 febrero 2026.

Official Gazette 43312, Friday, February 6, 2026.

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO

Resolución que designa a Yuri Jesús Narváez González, como Director de Finanzas de la Oficina de Gestión Administrativa, del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PESCA Y ACUICULTURA

INSOPESCA

Providencia que designa a Martha Eumelia Romero Vásquez, como Coordinadora (E), adscrita a la SUBGERENCIA NUEVA ESPARTA, del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA).

Providencia que designa a Aile Carlota Falcón Nexams, como Subgerente de la SUBGERENCIA VARGAS, del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA CODECYT, S.A.

Providencia que designa a Truddy del Carmen Machado de Silva, quien se desempeña como Directora Ejecutiva (E), como Responsable de la Unidad Administradora de la Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico CODECYT, S.A, para la ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos correspondientes al año 2026.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales

Providencia que designa a Yasmín Carolina Bonilla Molina, como Directora General de Administración y Finanza, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO

Resolución que designa a Erick Leonardo Gutiérrez García, como Director General de la Consultoría Jurídica, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

Resolución que designa a Jorneli Damaris Omaña Anuel, como Directora General de la Oficina de Integración y Asuntos Internacionales, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

Resolución que designa a Luis Gregorio Dávila Soto, como Director General (E) de la Oficina de Gestión Administrativa, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

Resolución que designa a Yusbely Coromoto Ramírez Uzcátegui, como Directora General (E) de Servicios Ambientales para el Ecosocialismo, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

Resolución que designa a Daniel Enrique Romero Castillo, como Director General de la Oficina de Gestión Humana, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

Resolución que designa a Paúl José Pérez García, como Director General (E) de la Oficina de Planificación y Presupuesto, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

Resolución que designa a Mariana Carolina Genovez Herrera, como Directora General (E) de la Oficina de Gestión Comunicacional, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS ADULTOS Y ADULTAS MAYORES, ABUELOS Y ABUELAS DE LA PATRIA

Resolución que designa a Yender Eduardo Mellado Guevara, como Director General de la Oficina de Gestión Comunicacional, del Ministerio del Poder Popular para los Adultos y Adultas Mayores, Abuelos y Abuelas de la Patria.