¡Crisis de Poder en EE.UU.! Trump arremete contra la Corte Suprema: "¿Puedo destruir el país. Puedo hacer todo lo que quiera, pero no puedo cobrar ni un dólar?

En un estallido de retórica autoritaria que ha sacudido los cimientos institucionales de Estados Unidos, el presidente Donald Trump reaccionó con furia ante el histórico revés propinado por la Corte Suprema. El máximo tribunal dictaminó este viernes que la Constitución no otorga al Ejecutivo facultades independientes para imponer aranceles en "tiempos de paz", invalidando los gravámenes que el magnate pretendía aplicar bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

"Puedo destruir, pero no cobrar"

Visiblemente irritado por la limitación de su autoridad, Trump dejó en evidencia su visión expansiva del poder presidencial con declaraciones que han encendido las alarmas de analistas internacionales.

«Tengo permitido cortar todo comercio o negocio con un mismo país. En otras palabras, puedo destruir el comercio. Puedo destruir el país. Incluso puedo imponer un embargo que destruya a un país extranjero. Puedo embargar. Puedo hacer todo lo que quiera, pero no puedo cobrar ni un dólar», sostuvo, al manifestar su desacuerdo con el máximo tribunal del país norteamericano, cuestionando que la ley le permita ejecutar embargos devastadores contra naciones extranjeras pero le impida recaudar impuestos sin el aval del Congreso.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, fue el encargado de redactar la sentencia (6-3) que le puso un freno en seco a la Casa Blanca. Roberts enfatizó que la potestad para fijar aranceles es una extensión directa del poder impositivo, el cual pertenece exclusivamente al Poder Legislativo.

El argumento: La Constitución reserva al Congreso el derecho de "acceder a los bolsillos del pueblo".

La invalidez: El fallo anula los llamados "aranceles recíprocos ajustados" (que oscilaban entre el 10% y el 41%) implementados por Trump mediante orden ejecutiva en agosto pasado.

El Alcance del Fallo: Un Freno a la "Guerra Comercial" Unilateral

La sentencia de la Corte Suprema no se limita a los aranceles vinculados a la lucha contra el narcotráfico. El fallo invalida de manera contundente los llamados 'aranceles recíprocos', una herramienta que Trump pretendía usar para imponer gravámenes automáticos a cualquier país que cobrara más impuestos a los productos estadounidenses que los que EE.UU. cobra a los de ellos.

El tribunal determinó que:

Invalidez Total: Se anulan los aranceles punitivos contra naciones que, según Trump, "no cooperan" en la interdicción de fentanilo y otras drogas.

Abuso de Poder: La Corte dictaminó que el Ejecutivo excedió las facultades otorgadas por el Congreso. No se puede invocar una "emergencia" permanente para alterar las reglas del comercio global sin pasar por el Capitolio.

Poder Impositivo: El fallo reafirma que solo el Congreso tiene el derecho constitucional de decidir quién paga impuestos (aranceles) y cuánto, protegiendo los "bolsillos del pueblo" de decisiones ejecutivas arbitrarias.

"Con esta sentencia, la Corte Suprema ha intentado desmantelar las amenazas, el arma de presión predilecta de Trump, a lo cual, el mandatario ha respondido con un zarpazo inmediato. Al calificar el fallo como una 'desgracia' y una traición de sus propios jueces, Trump ha dejado claro que no retrocederá: ya ha firmado una nueva orden para imponer un arancel global del 10% apelando a otras leyes, demostrando que su estrategia de dominio comercial no se detiene ante los derechos constitucionales. La batalla no ha terminado; el depredador simplemente ha cambiado de táctica para mantener su dominio contra el sistema y de sus adversarios."