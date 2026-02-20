Poder Popular organizado de Los Valles del Tuy participa en la adecuación de los cuadrantes de paz

20 de febrero de 2026.-Este viernes, el Poder Popular organizado en Los Valles del Tuy, estado Miranda, participó en las adecuaciones de los cuadrantes de paz para fortalecer la seguridad en este territorio; la actividad fue liderada por el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, informó Fabiola Andrade, vocera de la Comuna Sociedad Bolivariana, explicó que los cuadrantes de paz nacieron en un momento de emergencia, pero se han convertido en un método del Estado para que el pueblo camine de la mano de los órganos de seguridad ciudadana y defensa integral de la patria.

Asimismo, señaló que las unidades dotadas recientemente serán utilizadas no solo por funcionarios de seguridad, sino también por vacunadores, profesores, cultores, milicianos, protección civil y bomberos. "La experiencia nos ha enseñado que solamente con esa fusión popular, militar y policial podemos garantizar a nuestro pueblo la paz y la felicidad suprema", expresó. Además, resaltó que, en el estado Bolivariano de Miranda, cuenta con más de 70 instituciones que conforman el Frente Preventivo.

La vocera comunal, destacó que los jefes y jefas han realizado trabajos mancomunados, con la creación de mesas de paz comunitarias, acompañado procesos electorales, visitado escuelas y comunidades vulnerables, y ejecutados planes de vacunación.

Transformación territorial Por su parte, Raifer Pacheco, destacó la transformación del perfil del jefe de cuadrantes de paz hacia un enfoque humanista y social. Pacheco, explicó que el jefe de cuadrantes debe adentrarse en las comunidades y conocer las debilidades del territorio. "Si hay una escuela debe saludar a los estudiantes, al personal docente y administrativo.

El jefe de cuadrante es un vecino más y tiene la responsabilidad de brindar la seguridad al futuro de la patria", afirmó.