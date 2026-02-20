Instalada Mesa Técnica de Trabajo para reforzar la protección integral del Parque Nacional Morrocoy

CARACAS – Este miércoles 18 de febrero, se ordenó el establecimiento inmediato de una Mesa Técnica de Trabajo integrada por usuarios, operadores turísticos y organismos de seguridad, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de resguardo en el Parque Nacional Morrocoy. La medida, anunciada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, busca dar respuesta directa a las denuncias sobre el uso inapropiado de las áreas recreativas detectado durante el reciente asueto de Carnaval 2026.

Evaluación y corrección de protocolos

La instancia cuenta con la participación activa del ministro de Ecosocialismo, Freddy Ñáñez, y la presidenta del Instituto Nacional de Parques (Inparques), Rosinés Chávez. La labor conjunta de estas autoridades y los sectores involucrados consistirá en evaluar y corregir las situaciones de abuso y deterioro ambiental generadas durante las festividades.

Conciencia ciudadana y equilibrio ecológico

Rodríguez hizo un llamado a la responsabilidad compartida, enfatizando que la recreación debe ir de la mano con la conservación de los ecosistemas, especialmente en zonas de alta fragilidad ecológica como los cayos y manglares de Falcón.

"Reivindico el espíritu de recreación, diversión y de nuestra cultura que vimos este Carnaval 2026, pero también hay que hacerlo con equilibrio y respeto a la naturaleza", puntualizó la mandataria al destacar la necesidad de un comportamiento ciudadano acorde con la preservación del patrimonio natural.

Hacia una temporada vacacional segura

El objetivo central de esta Mesa Técnica es el perfeccionamiento de los protocolos de seguridad y atención ambiental de cara a las próximas temporadas vacacionales. Con este despliegue, se busca impedir nuevas afectaciones al patrimonio ecológico y garantizar que el turismo en Morrocoy se desarrolle bajo estándares de sostenibilidad y respeto al entorno.